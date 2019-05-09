حتى في مسابقات رمضان يهاجمونها.. “شاهد” “أم بي سي” تستبعد قطر من دول مجلس التعاون والإمارات الدولة الخامسة!

أثار برنامج مسابقات سعودي يذاع على شاشة “إم بي سي” في رمضان، غضبا واسعا بين النشطاء القطريين بعد تعمده استبعاد اسم قطر من أعضاء مجلس التعاون في أحد الأسئلة ضمن مسابقة البرنامج.
ويظهر مذيع برنامج الألعاب التفاعلي “ثواني من فضلك” السعودي، وهو يوجه سؤال لأحد المتسابقين على الهاتف ويطلب منه ذكر 5 دول من أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
ليذكر المتصل 4 أسماء ثم يختم باسم قطر كمتمم لإجابته، إلا أن المذيع تجاهل إجابته الأخيرة وأملى عليه اسم الإمارات الذي عاد وكرره المتصل ليبارك له المذيع فوزه بعد الإجابة.
وأثار المقطع جدلا واسعا بين النشطاء وعلق أحدهم مهاجما قناة “إم بي سي” السعودية:”شوفو الى اين وصل حقدهم على قطر !”
وكتب آخر:”حتى في فوازير رمضان استبعدونا من مجلس التعاون، عليكم بالعافية التايتنك الغارقة”
وسخر ثالث بقوله:”المسكين قال قطر طالعة من قلبه بس المذيع من الخوف قال الامارات”
ويشن الإعلام السعودي بأوامر من الديوان الملكي هجمة عنيفة ضد قطر منذ الأزمة في يونيو 2017، وتعمل أذرع ابن سلمان الإعلامية على شيطنتها وتشويه صورتها عبر حزمة من المزاعم والأكاذيب سبق أن فندتها قطر وردت عليها أكثر من مرة.