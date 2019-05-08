وجدوها نصف عارية في غرفة النوم .. هكذا حطّم شخص في دبي رأس صديقته حتى الموت بعد الاحتفال معها!!

أنكر متهم عربي تعمده قتل صديقته بعد الاحتفال معها في شقتها بمنطقة سبورت سيتي في دبي، وقال أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، إن مشادة كلامية حدثت بينهما انتهت بصفعة على وجهه، فجن جنونه متأثراً بتعاطي المشروبات الكحولية واعتدى عليها بدوره، ثم عرض عليها نقلها إلى المستشفى حين رأى الدماء تنزف من أنفها، لكنها رفضت فغادر الشقة ليكتشف وفاتها لاحقاً.

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ظل يعتدي على صديقته بشكل متعمد بقبضة يديه، حتى أصابها بكسر في الجمجمة والأنف وجروح في شفتيها بالإضافة إلى كدمات متعددة في أجزاء مختلفة من جسدها حتى أصيبت بنزيف في المخ، وأدت هذه الإصابات جميعاً إلى وفاتها بحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي.بحسب “الإمارات اليوم”

وأفاد حارس أمن في البناية التي شهدت الجريمة، بأنه كان على رأس عمله في الساعة 3.30 فجراً حين شاهد المتهم يخرج من البناية وفي يده كيسان، ونظراً إلى أنه كان في حالة سكر واضح، سقط منه أحدهما وتناثرت محتوياته فهرع إليه الحارس حين سمع صوت تحطم زجاج، إلا أن المتهم رفض المساعدة، وجمع بنفسه محتويات الكيس التي كانت عبارة عن شامبو وصابونة.

وقال الحارس إنه سأله عن مكان سيارته، فأخبره بأنها في بناية مجاورة، فاتصل بحارس تلك البناية وأبلغه بأن المتهم في طريقه ولا يبدو في حالة طبيعية حتى يحتاط لذلك ويتأكد من مغادرته سالماً، لكن عاد المتهم خلال 10 دقائق فقط وطلب منه فتح باب البناية له لأنه نسي بعض الأغراض في شقة صديقته، ثم علم الحارس لاحقاً أن جريمة قتل حدثت في الشقة وأن المتهم متورط فيها.

من جهتها، قالت شاهدة (صديقة المجني عليها – لبنانية)، إن المجني عليها غابت عن عملها في الصباح التالي للجريمة، وحاول مديرها مراراً الاتصال بها لكن دون مجيب، فلجأ إلى صديقتها التي حاولت الاتصال بها كذلك لكن لم ترد، وتواصلت مع شقيقة المجني عليها في دولة البحرين تسأل عليها، فأخبرتها الأخيرة بأنها لا ترد، لذا قررت التوجه إلى الشقة ووجدت بابها مفتوحاً، ولم تلاحظ شيئاً غريباً حتى وصلت إلى غرفة النوم لتجدها نصف عارية فصرخت وخرجت من الشقة تستنجد وتطلب الإسعاف والشرطة.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها لم تكن تحت تأثير الكحوليات أو المخدرات، وأن الإصابات التي تعرضت لها عنيفة للغاية لأن عظام الجبهة قوية ويصعب كسرها بضربة خفيفة كما يدعي المتهم.

فيما كشف تقرير نفسي صدر من مستشفى راشد بخصوص المتهم أن اللجنة الطبية التي فحصته ترى أنه يعاني اضطراب القلق العام، وهو اضطراب نفسي تصاحبه أعراض القلق والشعور بالضغط والخوف وقلة النوم أحياناً، لكنه لا يفقد المصاب مسؤولية أفعاله.