هذا هو السبب الحقيقي للإطاحة برئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية

تصدّر الحديث عن الإطاحة برئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، حديث وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر مرسوم ملكي بتعيين عبدالهادي المنصوري رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني التي تشرف على العمليات في مطارات المملكة، وكان قد تم عزل سلفه في يناير/كانون الثاني 2019.

كانت وسائل إعلام محلية نشرت تقارير بشأن إلغاء وتأجيل رحلات لما يصل إلى 11 ساعة على مدى الأيام الخمسة الماضية، وفي الوقت الذي بدأ فيه شهر رمضان وتوافد عدد كبير من المعتمرين إلى مكة والمدينة أو سفر أشخاص لزيارة أسرهم في مدن أخرى بالمملكة.

ولجأ المسافرون المستاؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى.

وأظهرت صورة للوحة معلومات بمطار الرياض تأجيل جميع الرحلات المحلية تقريباً.

وأظهر مقطع فيديو عشرات الأشخاص متجمعين أمام مكتب تذاكر شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة.

وقال مسافر لرويترز إن تأجيل من جانب شركة الطيران السعودية اضطره لإعادة الحجز على شركة طيران أخرى بعد يومين، فيما قالت مسافرة أخرى إنها لم تر تأخيرات أو ازدحاماً صباح اليوم عند مغادرتها الرياض على متن شركة طيران أخرى.

ووصفت الخطوط الجوية السعودية، التي يبدو أنها عانت من معظم التأجيلات، ما حدث بأنه استثنائي وعزته إلى أوضاع تشغيلية غير اعتيادية.

وصرح متحدث باسم الهيئة لتلفزيون “العربية” بأن سبب التأجيل هو الأحوال الجوية والأعطال الفنية، إلا أن مذيع القناة تعجب من اقتصار سوء الأحوال الجوية على الخطوط السعودية فقط، وطالبهم بالشفافية من الركاب.

فيما لم ترد الهيئة على الفور على طلب رويترز للتعقيب على تأجيل الرحلات وتعيين رئيس جديد.