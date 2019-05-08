مليارات السعودية والإمارات ذهبت هباء منثورا.. فرنسا تبيع حفتر بعد فشله الذريع وبيان غير متوقع من “الإليزيه”



فيما يبدو أن تخلي صريح عن الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر، بعد فشل حملته العسكرية على طرابلس التي دعمتها فرنسا في البداية إلى جانب السعودية والإمارات ومصر، أصدر قصر الإليزيه بيانا دعا فيه لوقف إطلاق النار وأعلن تجديد ثقته ودعمه لحكومة “الوفاق” برئاسة فائز السراج.

ووفقا لبيان “الإليزيه” الذي تداولته وسائل إعلام، دعت فرنسا إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، وجددت دعمها لحكومة الوفاق برئاسة السراج.

وأوضح البيان أن فرنسا طرحت مقترحا لتحديد خط لوقف إطلاق النار تحت إشراف دولي.

يشار إلى أنه أمس، الثلاثاء، بدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج جولة دبلوماسية أوروبية، يحشد خلالها الدعم ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن هجوما عسكريا على العاصمة طرابلس.

والتقى السراج في مستهل جولته رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، كما التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الأربعاء.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء في باريس، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في وقت تشعر فيه حكومة الوفاق بالاستياء مما تراه «دعم باريس لقوات المشير خليفة حفتر»، وفقًا لموقع «يورو نيوز».

وكان مسؤول فرنسي قال أمس إن بلاده تدعم رئيس المجلس الرئاسي، كما قالت الرئاسة الفرنسية إن «القائل بأن فرنسا ضد الحكومة الليبية ومؤيدة (لحفتر) تبدو لنا غير مقبولة البتة، وجائرة بالنظر إلى كل الجهود التي قامت بها فرنسا لدعم الحكومة برئاسة السراج والمسار السياسي قبل عامين».

وأضاف المصدر أن باريس وروما وبرلين ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء أوروبا في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد من أجل إيجاد حل للأزمة بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وكانت حكومة الوفاق أكدت وانتقدت مرات الدور السلبي الفرنسي في الأزمة الليبية ومنعها أي اتفاق دولي لإدانة حفتر ودعم الحكومة.