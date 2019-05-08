“مترو الدوحة” يتصدر تويتر.. “شاهد” قطر تفتتح أحد أكبر المشاريع الهندسية في العالم مع اقتراب ذكرى الحصار

افتتحت السلطات القطرية أول خطر مترو أنفاق في البلاد أمام الركاب في العاصمة الدوحة، قبل نحو 3 سنوات ونصف سنة من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

انطلاق #مترو_الدوحة



للجمال والمجد عنوان ..#قطر تنافس نفسها في المنطقة

وتمضي نحو المستقبل pic.twitter.com/GMqs1HVKRr — جاسم سلمان (@jassimsalman) May 8, 2019

وأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية انطلاق التشغيل المبدئي لجنوب “الخط الأحمر” من مترو الدوحة أمام الركاب، والذي يمتد من محطة “القصار” إلى محطة “الوكرة”، وذلك ضمن استعدادات الدولة الخليجية لمونديال 2022.

وبحسب صحيفة “العرب” القطرية، فقد انطلقت، الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أولى رحلات مترو الدوحة، وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على استخدامه.

إنجاز #مترو_الدوحة للوطن يحق أن نفتخر بمثل هذه الإنجازات ، وإلى حين فتح كافة المحطات ،، علينا بالتوعية لاستخدامه !



شخصياً كنت أفضل مجانية استخدامه لحين فتح كافة المحطات pic.twitter.com/6tSftSnwMI — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) May 8, 2019

وتتألف شبكة مترو الدوحة من الخط الأحمر، والخط الأخضر، والخط الذهبي، وتشمل 37 محطة من المفترض أن ينتهي العمل بها في 2020.

موظفو السفارة البريطانية في #مترو_الدوحة الجديد. تجربة رائعة! رحلة سلسة ومقصورات جميلة جدا. أفضل طريقة للتنقل في الدوحة@qrc_official pic.twitter.com/77tsgEwFRs — UK in Qatar 🇬🇧🇶🇦 (@ukinqatar) May 8, 2019

ويتضمن التشغيل المبدئي 13 محطة في “الخط الأحمر” من أصل 18، ويعمل خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الـ 11 مساء.

مبروك قطر ريل على افتتاح الخط الأحمر والقيام بأول رحلة في قطر. نفخر بأن المحطة الرئيسية – محطة مشيرب تتقاطع فيها جميع الخطوط، والتي مر منها خط المترو اليوم! هل ستقوم بتجربة المترو؟ @qrc_official #التنقل_بمفهوم_جديد#مترو_الدوحة#تحقيق_رؤية pic.twitter.com/2WX5gDG6PQ — Msheireb Properties (@MsheirebDoha) May 8, 2019

ويمتد الخط الأحمر من استاد “الوكرة” إلى استاد “لوسيل”، وهما من الأماكن التي ستستضيف مباريات خلال كأس العالم. كما يتصل الخط البالغ طوله أكثر من 40 كلم بمطار حمد الدولي في وسط المدينة.

انطلق قطارنا من الوسيل إلى الوكرة.. مع اقتراب ذكرى حصار قطر.



نبارك للجميع تواصل النجاحات، وانطلاق #مترو_الدوحة يا إخوان.. pic.twitter.com/9u9yOL8i9i — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) May 8, 2019

وتتوفر بطاقات رحلات مترو الدوحة في المجمعات الاستهلاكية، مثل الميرة وكارفور واللولو بقيمة ريالين للدرجة الاقتصادية و10 ريالات للدرجة الذهبية للرحلة الواحدة، أما سعر تذكرة الاستخدام اليومي، فهي 6 ريالات للدرجة السياحية و30 ريالا للدرجة الذهبية.

تعرف على محطات التشغيل المبدئي لـ #مترو_الدوحه وأوقات العمل ومكان بيع التذاكر واسعارها pic.twitter.com/4Pg9GzTi3k — قطر اليوم (@Qat) May 8, 2019

وينظر الى “مترو الدوحة” على أنه مشروع ضخم حتى بمعايير قطر الغنية بالغاز والنفط، والتي تشهد مشاريع بنية تحتية كبيرة.

وتصف شركة السكك الحديد “مترو الدوحة”، الذي تبلغ تكلفة مشروعه 18 مليار دولار، بأنه أحد أكبر المشاريع الهندسية في العالم.

ومنذ ولادة المشروع في صيف العام 2013، بدأت قوة عاملة مؤلفة من 41 ألف عامل بأعمال الحفر والبناء، وخصصت مناطق واسعة في الدوحة لإقامة المحطات والأنفاق فيها.

اول تجربة ل #مترو_الدوحة كانت تجربة مميزة وجميلة جدا.. فوق اصعدي هذي عوايدها قطر❤️❤️ pic.twitter.com/xbKy0LZOWt — نَوْف (@Alnoof83) May 8, 2019

وستقام نسبة 90 بالمئة من شبكة سكك المترو تحت الأرض، وقد حظيت تصاميم المحطات بموافقة أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.