قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا
قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا
الهدهد

قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا .. ما الذي تقوم به “مافيات الأراضي”؟؟

كتب وطن
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قالت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، إن خلافا حدث بين عشيرتين بسبب منزل زوجة رئيس النظام العراقي الراحل في منطقة الرضوانية ببغداد.

وذكرت في بيان صحفي أن “مافيات الأراضي لا زالت مستمرة بحروبها للاستحواذ على الأراضي المربحة ذات المواقع الممتازة”.

وأضافت أن “مزايدة تحدث على أرض في منطقة الرضوانية ببغداد مطلة على النهر يقال إن فيها بيتا كبيرا يعود إلى ، زوجة رئيس النظام السابق، إذ تقدم للمزايدة أكثر من 300 شخص”.

وأشارت نصيف: “بعد تقديم هؤلاء على المزايدة حصلت بسببها مشاكل بين عشيرتين حالت دون انعقاد المزايدة، ثم اقتحم شخص من إحدى العشيرتين غرفة مسؤول (حكومي) واعتدى عليه بالضرب لأنه لم يبع له الأرض خارج المزايدة”.

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