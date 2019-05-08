“شاهد” صورة جديدة للسعودية الهاربة رهف القانون تشعل تويتر وتثير غضب السعوديين

نشرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون اللاجئة في كندا عقب هروبها من السعودية، صورة جديدة على حسابها بتويتر أثارت جدلا واسعا.

وظهرت “رهف” في الصورة التي رصدتها (وطن) على حسابها بتويتر، وهي ترتدي لباس أسود مفتوح من عند الصدر وظهرت بشعر عاري تجلس على مكتب ولم توضح مكانها.

وأثارت صورة الفتاة السعودية رهف جدلا واسعا بين متابعيها الذين تباينت ردودهم بين هجوم عنيف عليها واتهام بالانحلال والفجور، وبين تعليقات داعمة ومحفزة لها على استكمال ما بدأته عقب هروبها من السعودية.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) حصلت على حق اللجوء في كندا، بعد أن كانت أوقفت في مطار بانكوك.

كما فرت شقيقتان سعوديتان أيضا إلى هونغ كونغ في سبتمبر الماضي، وغادرتا هذه المنطقة في نهاية مارس إلى بلد ثالث لم يكشف عنه.