شمس الكويتية - فضل شاكر - أحلام
شمس الكويتية - فضل شاكر - أحلام
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شاهد| شمس الكويتية تكشف هوية زوجها .. وتفتح النّار على أحلام وفضل شاكر!

كتب وطن
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لأولّ مرة، كشفت الفنانة هوية زوجها، وقالت إنه ليس خليجيًّا لكن جنسيته عربية من أصول تركية، ووجدت فيه جميع الصفات التي كانت تتمناها.

وقالت عن زوجها: ”إنسان جدًا محترم راق متربي وأهله ناس راقين، لأول مرة أجد عائلة زوج تحتويني وتحبني وأحبهم، الله رزقني فيهم وفيه“.

وتابعت: ”هو منفصل منذ 3 سنوات“، مشيرة إلى أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية“.

لن أتصالح مع أحلام!

اما عن علاقتها بالفنانة الإماراتية أحلام، قالت شمس إنها لن تتصالح إطلاقًا معها، لافتًة إلى أنها ستظل على خلاف دائم معها.

وردت شمس قائلًة إنه إذا عُرض عليها التبرع بأعضائها بعد الوفاة للفنانة الإماراتية أحلام، ”الله لا يمرضها ولا يمررها بأي أزمة مرضية، فرغم الخلاف بيننا لا أحب أن أرى شخصًا مريضًا سواء أحبه أم لا“.

هددني بالقتل!

وأكدت في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”“، الذي تقدمه الإعلامية ، عبر فضائيتي ”النهار“، و“القاهرة والناس“، أنها تلقت مكالمة من المطرب اللبناني فضل شاكر، هددها فيها بالقتل، وقدمت بلاغًا ضده بالتسجيل الذي تملكه.

وأكدت شمس الكويتية أنها وصفت فضل شاكر بالنفاق، حيث كان يدعي ما لا يفعله، لأنه عندما خرج يكفّر هذا ويسب هذا حزنت كثيرًا، لأنها تحب صوته وتعشق أداءه، لأنه ”لا يوجد لدينا كثيرًا في الوطن العربي من يملك هذا الأداء والصوت، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي“.

وردت الفنانة على انتشار فيديو به وصلة رقص لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الفنية، قائلًة: ”رقصة عادية“.

وقالت إن الحفل كان خاصًا وللنساء فقط، حتى الفرقة الموسيقية تكون موجودة في مكان منعزل تمامًا والتواصل يكون لاسلكيًا بينهم.

وأشارت إلى أن الحفل شارك فيه عدد كبير من السيدات ولبسهن كان أكثر جرأة من لبسها، وأن الفيديو الذي تم تسريبه من الحفل كان بغرض التشهير واتضح ذلك من عملية ”الزووم“.

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