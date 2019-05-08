التلفزيون الأردني
التلفزيون الأردني
الهدهد

“شاهد” التلفزيون الأردني يُثير غضب العُمانيين .. وأكاديمي أردني يصف الفعل بـ”الأرعن” ويطالب بالإعتذار

كتب وطن
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اثار عرض الرسمي صورةً لخارطة الدول العربية، تضمنت الإشارة الى باسم دولة ، انتقادات المغرّدين العُمانيين.

كما تضمنت الخارطة وضع العراق مكان سوريا.

واعتبر مغرّدون أن الخارطة التي بثها التلفزيون الأردني، مغلوطة وليست مقصودة، بدليل أن حذف اسم سلطنة عمان عن خارطتها والإشارة إليها بأنها الإمارات لم يكن هو الخطأ الوحيد، بحث تم استبدال العراق بسوريا.

وقال أحد المغرّدين: “اللي حاطط اسماء على الخريطة له احتمالان لا ثالث لهما اما انه لم يدرس الجغرافيا او كان فاشلا فيها {لان خابص الخريطة}”.

من جهته طالب ‏‏الكاتب الاردني وأستاذ الاتصال الجماهيري بجامعة البترا محمد نجيب الصرايرة، الحكومة الأردنية بالاعتذار للأشقاء في سلطنة عمان ومحاسبة المعنيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على هذا الفعل “الأرعن”.كما وصفه

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  1. بنت السلطنه يقول

    يحتاج لهم درس في جغرافيه الوطن العربي!!!

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