“شاهد” التلفزيون الأردني يُثير غضب العُمانيين .. وأكاديمي أردني يصف الفعل بـ”الأرعن” ويطالب بالإعتذار

اثار عرض التلفزيون الأردني الرسمي صورةً لخارطة الدول العربية، تضمنت الإشارة الى خارطة سلطنة عمان باسم دولة الإمارات، انتقادات المغرّدين العُمانيين.

كما تضمنت الخارطة وضع العراق مكان سوريا.

واعتبر مغرّدون أن الخارطة التي بثها التلفزيون الأردني، مغلوطة وليست مقصودة، بدليل أن حذف اسم سلطنة عمان عن خارطتها والإشارة إليها بأنها الإمارات لم يكن هو الخطأ الوحيد، بحث تم استبدال العراق بسوريا.

#هل_وصلت_رياح_التيه_للأردن

عمان أكبر أن تمثلهاحدود مؤطرة في خارطة ولكن تبقى الأعراف الدولية والخرائط الموثقةأمرا لايمكن المساس والعبث لن ونقل المعلومة أمانة وخاصة من خلال قنوات أخبارية يتابعها الملايين والسؤال هنا لإعلام الأشقاء في الأردن ماذا أصابكم أم إن رياح التيه أثرت عليكم؟ pic.twitter.com/1CXKIxPrrx — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 8, 2019

#هل_وصلت_رياح_التيه_للأردن

القنوات الإخبارية والأعلام الأردني معهود له دائما بالحيادية ولايساورنا أدنى شك بعمق العلاقات التي تربطنا لكن نشر هذه الصورة وكتابة الإمارات على خارطة عمان أمرا يدعو للحيرة فهل نستطيع القول خطأ مطبعي أم إن الخارطة التي أستعانوا بها أتتهظ مع رياح التيه — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) May 8, 2019

استاذي الي حاط الخريطة شخص اما احول او شخص مهرج او مجنون او تافه لا يفقه شئ عن العالم انظر الي الخارطة اين وضع مواقع الدول — Naser Al Siyabi (@SiyabiNaser) May 8, 2019

وقال أحد المغرّدين: “اللي حاطط اسماء على الخريطة له احتمالان لا ثالث لهما اما انه لم يدرس الجغرافيا او كان فاشلا فيها {لان خابص الخريطة}”.

لماذا يتكرر مثل هذه الأمر ❓

ويأتي العذر على أنه خطأ مطبعي ‼️

بدأ بها الجار أكثر عن مرة ، والآن تواصلت وأتى بها الأردن ، وقالوا أيضاً خطأ غير مقصود 🤔

السؤال برأيكم لماذا دائما المساس يأتي في #خارطة_سلطنة_عمان وهل برأيكم فعل فاعل ؟؟ أوخطأ مثل ما كان عذرهم دائما؟ https://t.co/hUW9Ua910K — قيـس الحضرمـي ~🇴🇲 (@QaisM_1996) May 8, 2019

التلفزيون الرسمي الأردني يضع اسم الإمارات على خريطة سلطنة عمان؛

هل لديك جهل بسلطنة عمان وموقعها؟ @KingAbdullahII@ShuraCouncil_OM pic.twitter.com/9i5LQ5dLHT — حميد السعيدي (@HmHumaid) May 8, 2019

اليس في الاعلام الأردني رجل رشيد؟؟ ما هكذا تورد الإبل يا حكومة جلالة الملك. اذا كُنتُم لا تعلمون فهذه مصيبة وان كُنتُم تعلمون فالمصيبة اكبر عُمان التاريخ والحضارة لا يمكنكم إلغاءها من الخارطة كما فعلتم ووضعتم الامارات التي كانت حزءا من عُمان الكبرى قبل ان تكون دولة ذات سيادة ١٩٧١ pic.twitter.com/4aMXvue9hX — anwar (@anwarrawas) May 8, 2019

من جهته طالب ‏‏الكاتب الاردني وأستاذ الاتصال الجماهيري بجامعة البترا محمد نجيب الصرايرة، الحكومة الأردنية بالاعتذار للأشقاء في سلطنة عمان ومحاسبة المعنيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على هذا الفعل “الأرعن”.كما وصفه