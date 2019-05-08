شاهد| اسم ابن الأمير هاري يثير الدهشة .. اكتشفوا معناه!

اثار الأسم الذي اختاره الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لأول مولود لهما الدهشة بين معجبي العائلة المالكة.

واختار دوق ودوقة ساسيكس اسم “آرتشي هاريسون ماونتباتن ويندسور” Archie Harrison Mountbatten-Windsor فما معناها؟.

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آرتشي هو تصغير لاسم آرتشيبولد، والذي يعني الصادق والجريء والشجاع، بحسب مجلة People

ولفتت People إلى أن اختيار اسم تحبب كاسم أول للطفل يعبر عن اعتزاز والدته بثقافتها الأمريكية.

أما الاسم الثاني هاريسون، فهي تعني بالانجليزية Harry’s Son أي ابن هاري، وهي لفتة لطيفة تعبر عن اعتزاز الأمير هاري بمولوده الأول.

بينما جاء الاسم الثالث أو اللقب “ماونتباتن ويندسور” نزولاً على التقليد البريطاني بمنح هذا اللقب لكل المولودين من نسل الملكة إليزابيث الثانية ملكة انجلترا.