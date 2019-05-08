راغب علامة يحسم الجدل القائم: علاقتي بأحلام “انتهت تماماً”

كشف الفنان اللبناني، راغب علامة، تفاصيل حول الخلاف الذي دار بينه وبين الفنانة الخليجية أحلام, مشيراً إلى أن علاقته بها “انتهت تماماً”.

وأجاب راغب علامة خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة الدندراوي عبر شاشة العربية، على سؤال “كيف تصف علاقتك اليوم بالفنانة أحلام؟”، فكانت إجابته: “انتهت مع انتهاء برنامج آراب آيدول”، على الرغم أنه كانت هناك العديد من الأطراف التي تدخلت سابقًا للمصالحة.

وكان من المعروف في الفترة التي اجتمع فيها راغب علامة في لجنة تحكيم “آراب أيدول” مع الفنانة أحلام، عن خلافاتهما الدائمة خلال الحلقات، ووصل الأمر في بعض المرات إلى المشادات الكلامية على الهواء مباشرة والجميع يذكر الفيديو الشهير الذي كان راغب يقوم فيه بتقليد أحلام وطريقة كلامها.

وعن الوضع السياسي في لبنان، قال راغب علامة: ” السبب الأساسي في اضطراب الأوضاع السياسية في لبنان بشكل مستمر، هو أنها ” بلد الطوائف وليست بلد الوطن “، وعلى جانب آخر لفت إلى أنه يحمل جنسية أخرى إلى جانب اللبنانية وهي الجنسية الكندية.