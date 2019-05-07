وزير “التغريد” الاماراتي أنور قرقاش يهاجم الدوحة بعد اتصال رئيس وزراء البحرين بأمير قطر

جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، هجومه على قطر زاعما أن الأزمة الخليجية “أنهكتها وقوضت سيادتها.

وتأتي تصريحات الوزير القطري غداة اتصال أثار جدلا واسعا بين أمير قطر ورئيس وزراء البحرين، استنفر عدد من المسؤولين الإماراتيين للتعليق على رأسهم مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله الذي قال إنها مجرد مكالمة وليس هناك اختراق للمقاطعة.

“قرقاش” وفي سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال إن محكمة العدل الدولية شهدت اليوم مرافعة وصفها بالمتميزة للفريق القانوني لدولة الامارات فندوا فيها الادعاءات القطرية.. حسب زعمه

واليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الامارات فندوا فيها الادعاءات القطرية وبرز بشكل مهم حجب الامن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 7, 2019

وتابع الوزير الإماراتي هجومه على قطر بقوله إن أزمتها “طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها”

مضيفا في مزاعم جديدة:”وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي.”

أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 7, 2019

وشهدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، الثلاثاء، جلسة قضائية حول اتهام قطر للإمارات بممارسة التمييز العنصري بحق الإماراتيين على خلفية اندلاع الأزمة الخليجية.

وتقدمت قطر في يونيو 2018 بشكوى إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة متهمة السلطات الإماراتية بانتهاك “حقوق الإنسان” من خلال طرد القطريين من البلاد ومنعهم من دخولها أو المرور منها خلال سفرهم إلى دول ثالثة.