مستشار ابن زايد سعيد جدا باعترافات “القرني”.. وصف مقابلته على “روتانا” بالشيقة وتستحق المشاهدة

عبر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، عن فرحته وسعادته بتصريحات الداعية السعودي عائض القرني الأخيرة التي تبرأ فيها من تيار “الصحوة” وقال إنه يسير على إسلام ابن سلمان.

ووصف “عبدالله” مقابلة القرني مع عبدالله المديفر على “روتانا خليجية” بالشيقة ودعا متابعيه لمشاهدتها.

ودون مستشار محمد بن زايد وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”#عائضالقرنيفيليوانالمديفر اعترف واعتذر في مقابلة تلفزيونية شيقة مع الاعلامي القدير عبدالله المديفر من روتانا خليجية. تستحق المشاهدة”

#عائض_القرني_في_ليوان_المديفر اعترف واعتذر في مقابلة تلفزيونية شيقة مع الاعلامي القدير @almodifer من روتانا خليجية. تستحق المشاهدة https://t.co/5gfGVXk060 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 7, 2019

هاجم الداعية السعودي الدكتور عائض القرني قطر بشدة قائلاً إن علاقته بها انتهت بعد أن اكتشف “تآمرها” على حد تعبيره، زاعماً أنها كانت تدعم معارضين في المملكة وتجنسهم.

وأشار القرني مساء الإثنين، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية “روتانا خليجية”، إلى أنه كلما ابتعد المواطن السعودي عن دولته خلال الفترة الماضية، كلما كان محبباً لدى قطر.

كما أكد أنه داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية، مضيفاً أنه سيسخر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في الاعتدال.

وتابع الداعية السعودي انتقاده لخطاب الصحوة قائلاً إنه من الأخطاء التي وقعت فيها الاهتمام بالمظهر أكثر من المخبر والوصاية على المجتمع وتقسيمه لملتزمين وغير ملتزمين، مضيفاً أن بعض الزواجات وقت الصحوة تحولت لحسينيات، على حد وصفه. وتابع إنه حرّم على الناس مظاهر الفرح من باب الالتزام القوي والشدة، و”بعد ما كبرنا ونضجنا اكتشفنا هذه المآخذ.”