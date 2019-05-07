في رمضان .. شاب سعودي يغتصب فتاة في سيارة بعدما احتال عليها بهذه الطريقة!

أقدم شاب سعودي على هتك عرض فتاة بعد ادعائه إيصالها بمركبته في منطقة مكة المكرمة.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن فتاة سعودية وبعد أن أنهت عملها في أحد المولات قرابة منتصف الليل وخرجت للعودة إلى المنزل، فوجئت بمركبة تقف أمامها، ويقودها شاب سعودي، طلب منها إيصالها إلى وجهتها.

وركبت الفتاة السيارة وحددت الموقع للسائق الشاب، إلا أنه توجه بها إلى مكان منعزل، وأغلق أبواب مركبته، وقفز في المقعد الخلفي، واعتدى عليها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبعدها ترك الشاب، الفتاة، في أحد المواقع وفر هاربًا بمركبته، حيث توجهت الفتاة لمركز الشرطة وقدمت بلاغًا ضده.

وبإلقاء القبض عليه تبين أن الجاني لديه سابقة مشابهة للقضية ذاتها.