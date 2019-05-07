“شاهد” محام سعودي هرب من المملكة خوفا من مصير “خاشقجي” فور تلقيه هذا الاتصال

قال محام سعودي إنه اضطر للهرب إلى ألمانيا خشية أن يتعرض لمصير الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، بعد تلقيه اتصالا هاتفيا طالبه بمراجعة مركز الشرطة.

وأجرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرا مصورا عبارة عن مقابلة مع المحامي طه الحاج الذي تقول إنه دافع عن عدد من الناشطين المعتقلين الذين أعدموا مؤخرا في السعودية، حيث “أعرب عن قلقه من أن الحكومة ربما تتهمه الآن بارتكاب جرائم ملفقة”.

وتنقل الشبكة عن الحاج قوله إن الكثير من الناشطين “قالوا إن اعترافاتهم كتبها أشخاص عذبوهم”.

كما يكشف الحاج عن تعرضه للتهديد من قبل مسؤولين في بلاده، ويكشف أنه قرر الهروب من السعودية فور تلقيه اتصالا هاتفيا تطالبه بمراجعة مركز للشرطة.

ويشير إلى تلقيه رسالة من السفارة السعودية في برلين حيث يقيم تدعوه للعودة إلى الرياض مع ضمان عدم المساس به، ويقول إنه خطر في باله أنه من الممكن أن يكون في ذات الموقف الذي تعرض له الصحفي خاشقجي إن وافق على العودة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أنها نفذت حكم الإعدام في 37 شخصا غالبيتهم من النشطاء الشيعة تقول وزارة الداخلية السعودية إنهم شاركوا في “أعمال عنف” في البلاد.