عائض القرني ومحمد بن سلمان
عائض القرني ومحمد بن سلمان
Videoالهدهد

“شاهد” القرني يتبرّأ من تاريخه ويعلن أنّه مع “دين ولي العهد” القائم على “الرقص والمناشير وسجن العلماء”!

كتب وطن
0

في تصريحاتٍ أثارت غضباً واسعاً، وأكدت أنه أحد الأدوات التي يستخدمها الديوان الملكي السعودي، أعلن الداعية السعودي  تغيير منهجه السابق، معلناً إعتذاره للمجتمع السعودي باسم “الصحوة” عن مرحلة “التشدد”، قائلاً إنه الان مع “الاسلام المنفتح” الذي ينادي به ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال عائض القرني إن الصحوة حرمت الناس من الفرح واهتمت بالمظهر.

وأعلن “القرني” أنه سيسخر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في ما أسماه “الاعتدال”.

وتساءل مغرّدون سعوديون عن أخطاء الصحوة التي تحدث عنها القرني، في الوقت الذي أصبحت فيه حفلات الرقص والغناء “وسطية”.

وأردوغان

وتعمد القرني في لقائه ضمن برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، التهجم على دولة قطر، وتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وزعن القرني أنه “اكتشف مؤامرة قطر” مدعياً انه عرض عليه المال ليكون معارضاً ضد .

وقال القرني: “قيادتنا ودولتنا مستهدفة من إيران وتركيا وقطر، والإعلام القطري يصنف العلماء الذين في عنقهم بيعة لولاة الأمر وأطاعوهم علماء سلطة، والمعارضين أحرار شرفاء مناضلين”.كما ادّعى

وعن أردوغان قال إنه “مراوغ ومتآمر ضد دولتنا وقيادتنا ، ويسوق نفسه على أنه حاكم إسلامي”.حسب وصفه

ورأى مغرّدون وكُتّاباً أن عائض القرني اختار شهر رمضان المبارك ليكون “موسماً للكذب والتدليس والكشف عن وجهه القبيح”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كاتب قطري مهاجما الملك سلمان: “منافق بلا حدود” يقتل اليمنيين والليبيين ثم…

الهدهد

“شاهد” مغردون قطريون غاضبون من مسؤول قطري قال: “إن التأشيرة لن تعطى…

الهدهد

وزير خارجية قطر يفضح نفاق السعودية والإمارات واستخدام أدواتها الإرهابية ضد الشعوب…

غير مصنف

“رداحة” الإمارات مريم الكعبي: قطر حققت بواسطة “الجزيرة”…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.