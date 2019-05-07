“شاهد” القرني يتبرّأ من تاريخه ويعلن أنّه مع “دين ولي العهد” القائم على “الرقص والمناشير وسجن العلماء”!

في تصريحاتٍ أثارت غضباً واسعاً، وأكدت أنه أحد الأدوات التي يستخدمها الديوان الملكي السعودي، أعلن الداعية السعودي عائض القرني تغيير منهجه السابق، معلناً إعتذاره للمجتمع السعودي باسم “الصحوة” عن مرحلة “التشدد”، قائلاً إنه الان مع “الاسلام المنفتح” الذي ينادي به ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال عائض القرني إن الصحوة حرمت الناس من الفرح واهتمت بالمظهر.

د. #عائض_القرني_في_ليوان_المديفر

خطاب #الصحوة حرم على الناس مظاهر الفرح من باب الالتزام القوي والشدة، وفي الزواجات استبدلوا الأناشيد والفرح بالوعظ، وبعد ما كبرنا ونضجنا اكتشفنا هذه المآخذ..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/fWaNApM82l — الليوان (@Fealsora) May 6, 2019

وأعلن “القرني” أنه سيسخر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في ما أسماه “الاعتدال”.

وتساءل مغرّدون سعوديون عن أخطاء الصحوة التي تحدث عنها القرني، في الوقت الذي أصبحت فيه حفلات الرقص والغناء “وسطية”.

كلام عايض القرني اليوم كان مرعب جدًا

تخيل أن التشريعات والعادات والتقاليد الدينية التي أُجبر الناس عليها اجبارًا لسنوات طوال في فترات سابقة وخوّفوا الناس منها وجعلوها خطًا فاصلًا بين رحمة الله وبين جهنم بكل بساطة تم الإعتذار عنها بقول : كنا شباب ومندفعين — – (@sa_leeeh) May 7, 2019

وشهو الخطأ اللي سواه الملك فهد

وعلماء الصحوة، بن باز وبن عثيمين

وتشوفه تشدد وجهل لتعتذر يا@Dr_alqarnee!



هل الحجاب تشدد؟

هل منع الاختلاط جهل؟

هل حفلات الرقص والغناء وسطية؟



(قل انا على مذهب الرؤية ولاتشكك الناس في دينهم!)#عايض_القرني_في_ليوان_المديفر

pic.twitter.com/i5OHziDxZy — القحطاني | (@Qaht4n) May 7, 2019

عائض القرني يتبرأ من الصحوة ويقول: "أنا الآن مع الاسلام المنفتح الذي ينادي به محمد بن سلمان" !



"إسلام" ابن سلمان قائم على:

– قتل المعارضين والتحرش بالنساء

– الرقص والإنحلال

– التآمر على الشعوب

– البطش بالعلماء والناشطين

– فتح خزائن البلد للطغاة

.

فتعساً لك ولسيدك ولما تدعون له ! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 7, 2019

#عائض_القرني

* كان أحد رموز الصحوة واليوم يتبرأ منها

* طبّل لعلي عبدالله صالح عندما كان رئيسا

ثم سخر منه بعد سقوطه

* دعم الجهاد في العراق وسوريا

ثم كذب وزعم أنه لم يفعل ذلك

* أقر بانضمامه للإخوان المسلمين

ثم كذب وقال: لم أنضم إليهم بحياتي

* سرق مؤلفات ونسبها لنفسه



وماذا أيضا ؟ — نحو الحرية (@hureyaksa) May 7, 2019

قطر وأردوغان

وتعمد القرني في لقائه ضمن برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، التهجم على دولة قطر، وتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وزعن القرني أنه “اكتشف مؤامرة قطر” مدعياً انه عرض عليه المال ليكون معارضاً ضد السعودية .

وقال القرني: “قيادتنا ودولتنا مستهدفة من إيران وتركيا وقطر، والإعلام القطري يصنف العلماء الذين في عنقهم بيعة لولاة الأمر وأطاعوهم علماء سلطة، والمعارضين أحرار شرفاء مناضلين”.كما ادّعى

وعن أردوغان قال إنه “مراوغ ومتآمر ضد دولتنا وقيادتنا ، ويسوق نفسه على أنه حاكم إسلامي”.حسب وصفه

ورأى مغرّدون وكُتّاباً أن عائض القرني اختار شهر رمضان المبارك ليكون “موسماً للكذب والتدليس والكشف عن وجهه القبيح”.

اختار عائض القرني #رمضان المبارك أن يكون موسماً للكذب والتدليس والكشف عن وجهه القبيح، فالحمد لله الذي أظهرك على حقيقتك على رؤوس الأشهاد

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pic.twitter.com/CEj0HkuydN — عبدالله الوذين (@abqatar) May 6, 2019

حسب عايض القرني:

"الإسلام هو (قل كلمتك وامشِ)"



رحم الله من قال كلمته ومشى..



ع.س #الشهيد_خاشقجي pic.twitter.com/WvxANRJT2s — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 7, 2019

بعد ماشاهدت مقتطفات من اكاذيب #عايض_القرني ،ايقنت أن الشيخ سلمان العودة تعرض ويتعرض لنفس الضغوط لاتهام قطر ،حتى يحظى بصك البراءة لكن شتان بين الثرى والثريا ، فك الله اسر الشيخ سلمان

ك — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 7, 2019

في #السعودية معذور بسبب المنشار،#عايض_القرني_في_ليوان_المديفر بالغ في مجاملة الطغاة بالكذب الصريح في رمضان، أذكر من إرهاصات أزمة الخليج هجومه على قناة الجزيرة بسبب مادة قديمة في الجزيرة إنجليزية، فأجابني معتذرا موضحاً، وغرد كذلك ثم حذف التغريدة! هذا رأيه في الجزيرة@Dr_alqarnee pic.twitter.com/VknON81qil — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) May 7, 2019

#عائض_القرني

يسرق نصوصاً ليكتب كتبه

ثم يبيع ما يسرق ليأكل الحرام

ثم يخرج ليهاجم قطر وقادتها

من الأحمق الذي يصدق سارقاً يأكل الحرام؟ — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) May 6, 2019