محمد العوضي
محمد العوضي
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داعية كويتي يلجم المتطاولين على فلسطين ومقاومتها: لم أسمع في حياتي حقارة أكثر من هذه الجملة

كتب خاص "وطن"
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انتقد الداعية الكويتي، ، الأصوات “الحقيرة”- كما أسماها- التي تدعي أن الفلسطينيين باعوا أرضهم.

وقال العوضي في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، ” لم أسمع في حياتي حقارة في الإفتراء أعظم من فرية أن: (الفلسطينيون باعوا أرضهم)، مضيفاً :” من يرددها مقتنعاً بها بعد كل هذه التضحيات والبطولات في #غزة و # ليس فقط أعمى البصر والبصيرة، بل هو أعمى الضمير والذمة والأخلاق.

وتابع :” أما من يروجها لغايات سياسية فهو الإنحطاط وليس بعد الإنحطاط من ذم”.

وتطلق حسابات سعودية وإماراتية، بين الفينة والاخرى حملات منظمة للتشكيك في انتماء الفلسطيني لأرضه ووطنه، ويوجهون الاتهامات صوب الفلسطينيين بزعم أنهم باعوا أرضهم لليهود.

وفي الوقت ذاته شكك الكاتب السعودي، تركي الحمد بأهداف المقاومة الفلسطينينة، متهماً اياها بالولاء إلى إيران وتركيا، كما زعم، مدافعاً عن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف غزة على مدار ثلاث أيام وخلف 28 شهيداً وعشرات الاصابات.

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