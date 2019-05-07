داعية كويتي يلجم المتطاولين على فلسطين ومقاومتها: لم أسمع في حياتي حقارة أكثر من هذه الجملة

انتقد الداعية الكويتي، محمد العوضي، الأصوات “الحقيرة”- كما أسماها- التي تدعي أن الفلسطينيين باعوا أرضهم.

وقال العوضي في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، ” لم أسمع في حياتي حقارة في الإفتراء أعظم من فرية أن: (الفلسطينيون باعوا أرضهم)، مضيفاً :” من يرددها مقتنعاً بها بعد كل هذه التضحيات والبطولات في #غزة و #فلسطين ليس فقط أعمى البصر والبصيرة، بل هو أعمى الضمير والذمة والأخلاق.

لم أسمع في حياتي حقارة في الإفتراء أعظم من فرية أن :

( الفلسطينيون باعوا أرضهم )



من يرددها مقتنعاً بها بعد كل هذه التضحيات والبطولات في #غزة و #فلسطين

ليس فقط أعمى البصر والبصيرة

بل هو أعمى الضمير والذمة والأخلاق



أما من يروجها لغايات سياسية

فهو الإنحطاط

وليس بعد الإنحطاط من ذم pic.twitter.com/CrE40EW1WX — محمد العوضي (@mh_awadi) ٦ مايو ٢٠١٩

وتابع :” أما من يروجها لغايات سياسية فهو الإنحطاط وليس بعد الإنحطاط من ذم”.





وتطلق حسابات سعودية وإماراتية، بين الفينة والاخرى حملات منظمة للتشكيك في انتماء الفلسطيني لأرضه ووطنه، ويوجهون الاتهامات صوب الفلسطينيين بزعم أنهم باعوا أرضهم لليهود.

وفي الوقت ذاته شكك الكاتب السعودي، تركي الحمد بأهداف المقاومة الفلسطينينة، متهماً اياها بالولاء إلى إيران وتركيا، كما زعم، مدافعاً عن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف غزة على مدار ثلاث أيام وخلف 28 شهيداً وعشرات الاصابات.