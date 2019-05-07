حميدان التركي يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة؟

تزامناً مع انعقاد جلسة الإفراج المشروط عنه، تصدّر هاشتاغ #حميدان_التركي السعودي المتهم بالتحرش بخادمته في أمريكا، موقع توتير في السعودية.

وكشفت نورة ابنة المعتقل السعودي حميدان التركي عبر تويتر أنه تم منعها وشقيقتها أروى من حضور جلسة الإفراج المشروط.

تم منعنا من حضور جلسة البرول.

دعواتكم لوالدي بالثبات. #حميدان_التركي — نورة حميدان التركي (@Norah_Homaidan) May 7, 2019

وأضافت في تغريدةٍ لاحقة أن العائلة ما زالت تنتظر انتهاء الجلسة واتصال الوالد ليخبرهم بما تمخّضت عنه جلسة المحكمة.

ما زلنا ننتظر انتهاء الجلسة واتصال والدي #حميدان_التركي … اللهم فرج له واجمعنا فيه — نوره حميدان التركي (@noorah_350) May 7, 2019

من جانبها، قالت “لمى” الإبنة الأخرى لحميدان التركي: “اعتدنا ان يصلنا خبر من محامي الوالد، لكن اليوم حيث يقف والدي لوحده فما لنا إلا أن ننتظر منه الاتصال.. يارب اتصال مبشراً بالخير”.

اعتدنا ان يصلنا خبر من محامي الوالد، لكن اليوم حيث يقف والدي لوحده فما لنا إلا أن ننتظر منه الاتصال.. يارب اتصال مبشراً بالخير #حميدان_التركي — ⚖ لمى حميدان التركي ∞ (@LamaHomaidan) May 7, 2019

وبالإمس، نشر نجل حميدان التركي المُعتقل السعودي في أمريكا، مقطعا صوتيا لوالده يهنئ فيه المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، ويدعوهم إلى الدعاء له بأن يفك الله أسره قبل جلسة الإفراج المشروط.

والدي #حميدان_التركي يبلغكم سلامه يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/TPyIMYkaD5 — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) May 6, 2019

والخيارات المتاحة امام لجنة الافراج المشروط تتمثل في قبول طلب الافراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، أو رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة المحكومية كاملة.وفق نجله

واعتقل حميدان التركي عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها. ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، لكنه خفض مدة سجنه من 28 عاما إلى 8 أعوام عام 2011.

وعبّر مغرّدون سعوديون من خلال هاشتاغ #حميدان_التركي عن تضامنهم مع أبنائه، متمنمين أن تصدر المحكمة حكماً بالإفراج عنه.

#حميدان_التركي

اللهم بشره بما يسره ويسرّنا، وأسعده وأسعد والدته وأهله بفرجٍ عاجلٍ غير آجل. pic.twitter.com/x3OgNBkelE — فهد المساعد (@fahadAlmosaad) May 7, 2019

#حميدان_التركي

و كأنها أتت كمواساة و رسالة ربانية، حتى و إن منعوا الجميع لن يستطيعوا منع وجود رب الكون معه في أشد الظروف ، اللهم قوّي حجته و كلمته وانصره بنصراً من عندك يارب❤️❤️ pic.twitter.com/VV0adVMW9i — Maram (@Raam_M1) May 7, 2019