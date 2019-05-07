حميدان التركي يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة؟
تزامناً مع انعقاد جلسة الإفراج المشروط عنه، تصدّر هاشتاغ #حميدان_التركي السعودي المتهم بالتحرش بخادمته في أمريكا، موقع توتير في السعودية.
وكشفت نورة ابنة المعتقل السعودي حميدان التركي عبر تويتر أنه تم منعها وشقيقتها أروى من حضور جلسة الإفراج المشروط.
وأضافت في تغريدةٍ لاحقة أن العائلة ما زالت تنتظر انتهاء الجلسة واتصال الوالد ليخبرهم بما تمخّضت عنه جلسة المحكمة.
من جانبها، قالت “لمى” الإبنة الأخرى لحميدان التركي: “اعتدنا ان يصلنا خبر من محامي الوالد، لكن اليوم حيث يقف والدي لوحده فما لنا إلا أن ننتظر منه الاتصال.. يارب اتصال مبشراً بالخير”.
وبالإمس، نشر نجل حميدان التركي المُعتقل السعودي في أمريكا، مقطعا صوتيا لوالده يهنئ فيه المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، ويدعوهم إلى الدعاء له بأن يفك الله أسره قبل جلسة الإفراج المشروط.
والخيارات المتاحة امام لجنة الافراج المشروط تتمثل في قبول طلب الافراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، أو رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة المحكومية كاملة.وفق نجله
واعتقل حميدان التركي عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها. ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها “مؤامرة”، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، لكنه خفض مدة سجنه من 28 عاما إلى 8 أعوام عام 2011.
وعبّر مغرّدون سعوديون من خلال هاشتاغ #حميدان_التركي عن تضامنهم مع أبنائه، متمنمين أن تصدر المحكمة حكماً بالإفراج عنه.