جدل واسع بعد تعيين إلهام شاهين “أميناً عاماً لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات”

اشتعلت تعليقات ساخنة، بعدما أصدر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قراراً بتكليف أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية (بنات القاهرة) الدكتورة إلهام محمد فتحي شاهين، بمنصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات وتنمية مهارات الدعوة لدى السيدات الأزهريات.

واعتقد البعض أن المقصود هي الفنانة إلهام شاهين، والتبس الأمر عند آخرين، حتى خرجت مصادر أزهرية، ونفت تماماً أن تكون الفنانة إلهام شاهين قد كُلفت بهذا المنصب.

وقال مصدر أزهري لصحيفة “الراي” الكويتية، إن “مثل هذه الإشاعات والتعليقات الغريبة، القصد منها البلبلة، والقرار واضح، وهذا منصب لا بد أن يتقلده أو تتقلده، قيادة أزهرية، فلمَ الحديث المقلق حوله”.

من جهتها رفضت الفنانة إلهام شاهين التعليق، كون الأمر لا يخصها.