بعد الريمونتادا.. ليفربول يسخر من برشلونة بـ”متعودة دايماً” وعبارة على قميص محمد صلاح تلفت الإنتباه

سخر حساب نادي ليفربول بالعربي من نادي برشلونة الإسباني بعد الفوز عليه في ريمونتادا تاريخية مساء الثلاثاء، برباعية نظيفة، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرض ملعب آنفليد، وتأهله للنهائي في مدريد.

ونشر الحساب تغريدة ساخرة من النادي الكاتالوني بكلمةٍ واحد: “متعودة”. ليرد متابعوه بكلمة “دايماً”، وهي الجملة الشهير بها الممثل المصري عادل إمام.

متعودة 😉 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 7, 2019

وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقائق 54 و56.

وحقق الريدز الريمونتادا بعد الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة في “كامب نو”.

كما نشر حساب ليفربول بالعربي صورة لنجم النادي محمد صلاح خلال حضوره المباراة، حيث لم يُشارك بسبب إصابته في مباراة الذهاب.

وكان لافتاً العبارة التي كتبت على القميص الذي ارتداه محمد صلاح، وهي ” NEVER GIVE UP” بمعنى “لا تستسلم أبداً”.