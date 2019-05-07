اختلفوا وفضحوا أنفسهم.. صحيفة “العرب” الإماراتية تهاجم السعودية وتشكك في مشاريعها باليمن

“مشاريع سعودية في اليمن بالملايين لمواجهة الانتقادات”.. تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة “العرب” اللندنية التابعة لدوائر الأمن الإماراتية، تقريراً شككت خلاله بفاعلية المشاريع السعودية في اليمن.

وزعمت الصحيفة نقلها عن مسؤولين سعوديين قولهم “إن المشاريع تساعد في التقرب من المجتمعات المحلية”، لكنها وبشكل خبيث نقلت عن ناشطين يمنيين تشكيكهم في فعالية هذه المشاريع.

وعند متابعة التقرير تتأكد من خلال صياغته أنه (صنع للنيل من الجهود السعودية والبرنامج السعودي لإعادة الأعمار في اليمن)!- وفق ما ذكر الاعلامي محمد الضبياني.



صحيفة العرب الإماراتية الصادرة من لندن،تنشر تقريرا يشكك في فاعلية المشاريع السعودية في اليمن، في ثنايا التقرير يتأكد لك من خلال صياغته أنه صنع للنيل من الجهود السعودية والبرنامج السعودي لإعادة الأعمار في اليمن!

ما الرسالة السياسية التي يحملها التقرير؟ https://t.co/w1HmKBGKAZ — محمد الضبياني (@maldhabyani) ٦ مايو ٢٠١٩





ويقول التقرير الإماراتي “الخبيث” إن المبالغ التي قدمتها السعودية لا توازي الخسائر التي تعرّض لها اليمن.

وأظهرت دراسة أعدّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- حسب تقرير “العرب” أن الخسائر الاقتصادية وصلت إلى 88.8 مليار دولار هذا العام بسبب النزاع، وستستمر بالارتفاع طالما أن الحرب متواصلة.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما “حتى لو حلّ السلام غدا، قد يحتاج اليمن إلى عقود للعودة إلى مستويات النمو التي كان عليها قبل اندلاع النزاع”.

الصحيفة التابعة لدوائر الامن الاماراتي، لم تتطرق ولو بحرف واحد عن تحالف الإمارات مع السعودية في حربها على اليمن، بل ركزت على السعودية والانتقادات الموجهة لها فقط.

واستعانت الصحيفة بالباحثة في جامعة اكسفورد اليزابيث كيندال التي تزور المنطقة بشكل منتظم، حسب قولها.. أنه بالتزامن مع تمويل مدارس وعيادات في المهرة في شرق اليمن، نشر السعوديون عسكريين ومعدات في المنطقة.

وتوضح “هناك عوامل إيجابية للتواجد السعودي الجديد هذا”، موضحة “الاستثمار في هذه المنطقة التي تعرّضت للتهميش ضروري، لكن العديد من السكان يتحدّثون عن احتلال سعودي”.