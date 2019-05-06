مصطفى بكري: تركيا ترفض تسليم جثة جاسوس الإمارات خشية اكتشاف موته من آثار التعذيب

زعم الكاتب المصري المقرب من النظام مصطفى بكري، أن تركيا ترفض تسليم جثة جاسوس الإمارات الفلسطيني زكي مبارك الذي انتحر داخل السجن الانفرادي الذي كان يُحتجز به في تركيا خوفا من اكتشاف موته من آثار التعذيب.

“بكري” دون في تغريدته التي قوبلت بسخرية واسعة من قبل النشطاء ما نصه:”لماذا ترفض تركيا حتي الان تسليم جثة المواطن الفلسطيني زكيً مبارك، الاجابه واضحة، هم يتخوفون من اكتشاف موته من آثار التعذيب”

لماذا ترفض تركيا حتي الان تسليم جثة المواطن الفلسطيني زكيً مبارك ، الاجابه واضحه ، هم يتخوفون من اكتشاف موته من آثار التعذيب ،قبل ان تسألوا أين هي جثة خاشقجي المختفيه ، سلموا جثة زكي مبارك التي هي بين أيديكم — مصطفى بكري (@BakryMP) May 6, 2019

وتابع كاشفا عن هدفه الحقيقي من التغريدة وهو مهاجمة تركيا بمزاعم وافتراءات حيث ربط حديثه بالمغدور خاشقجي:”قبل ان تسألوا أين هي جثة خاشقجي المختفيه ، سلموا جثة زكي مبارك التي هي بين أيديكم”

وفي أبريل الماضي قالت السلطات التركية، إن الموقوف زكي مبارك وُجد منتحراً في زنزانته الانفرادية بأحد سجون مدينة إسطنبول.

وذكرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، أن “الموقوف زكي ي. م. حسن بتهمة التجسس لمصلحة الإمارات، وُجدَ مشنوقاً بباب الحمام في زنزانته الانفرادية بسجن سيليفري.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن المشتبه فيه “حسن” تم توقيفه يوم 19 أبريل الماضي، بتهمة التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لمصلحة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البيان أن أحد موظفي السجن شاهَد “حسن” مشنوقاً على باب الحمام، في أثناء توزيعه الطعام على المساجين، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق في هذا الخصوص، وعاينت جثة الموقوف بدائرة الطب الشرعي في إسطنبول، وفق ما ذكرته وكالة “الأناضول”.

والمتهمان هما: زكي يوسف حسن (55 عاماً)، وسامر سميح شعبان (40 عاماً)، ويحملان جوازي سفر فلسطينيَّين، ووجهت النيابة إليهما تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

و”حسن” من سكان قطاع غزة، عمل في جهاز الاستخبارات الفلسطينية برتبة “عميد”، وفرَّ من قطاع غزة عام 2007، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، وقد أقام برام الله، قبل أن يتقاعد ويغادر إلى بلغاريا للإقامة بها، كما أنه مقرب من القيادي محمد دحلان، وقد وصل إلى تركيا قبل عدة أشهر.

وأوضحت السلطات التركية حينها، أنها تحقق في وجود علاقة للرجلين بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر 2018.