مشهد في المسلسل الكويتي “لا موسيقى في الأحمدي” يُثير غضب العُمانيين .. صوّر العُمانيّ على أنه “خادم”!

تسبب مشهد الخادم العُماني في المسلسل الكويتي “لا موسيقى في الاحمدي” غضب واستياء العمانيين، معتبرين أن الدّور فيه إنتقاص من قيمة الشخصية العمانية .

مشهد خادم عماني في مسلسل كويتي يثير غضب العمانيون #الدور اعتبره مغردون إنتقاص من قيمة الشخصية العمانية #سلطنة_عمان

pic.twitter.com/O5ySWutOI6 — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 6, 2019

بغض النظر إن "بعض" العمانيين إرتحلوا للعمل في الستينات فالكويت في مهن مختلفة والشغل ليس بعيب ولكن العمل فيه ترسيخ لصورة ذهنية وانتقاص من قيمة الشخصية العمانية خاصة المسلسل يشاهد في جميع أنحاء العالم العربي ويعرض على قناة @mbc1

خلال شهر #رمضان

#لا_موسيقى_في_الاحمدي pic.twitter.com/7tM5WVoimo — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) May 6, 2019

العمانيون شرفاء اشتغلوا بأيديهم ولم يتكبروا على العمل اليدوي ، وهم مثال لنا في العمل الحرفي حباهم الله قبولاً واخلاقاً وأدباً يندر أن تجدها في شعوب اخرى .



هذه شهادة حق في اخواننا من السلطنة الحبيبة . — Bandar Al-Draib (@bbdd999) May 6, 2019

العمانين وقت الحاجه والفقر نعم اشتغلوا في كل المهن ولكن بعض الشعوب الخليجية في هذا الوقت والرخاء تشحت وتشتغل خدم مع كبار القوم . — محمد المقبالي (@maqbali77) May 7, 2019

وحذّر حساب “الشاهين” العُمانيّ على تويتر من تعمد حسابات وهمية تقوم بالتراشق بألفاظ نابية وعبارات استفزازية لا تعكس أخلاق الشعبين الكويتي والعماني، وان الهدف من هذه الحسابات وهو وضع الرأي العام في كل من عمان و الكويت في مسار تصادم لأحداث شرخ بينهما كعادة الذباب الإلكتروني.

🦅 هام 🦅 (1)

صباح الخير متابعينا الأجلاء جميعاً

تقبل الله صيامكم و طاعاتكم

نود التنويه بأننا لدى متابعتنا لوسم #لا_موسيقي_في_الاحمدي

فقد رصدنا عدداً مقلقاً من الحسابات التي قامت بتغير اسماءها ومعرفاتها إلى هويات منتحلة سواء عمانية أو كويتية بعد أن كانت تمثل هويات دول أخرى — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) May 7, 2019

وشدد على أن العلاقة بين العمانيين والكويتيين قامت منذ الأزل على تقارب ومحبة لا يمكن تغيير روابطها بتغريدات “خسيسة” للذباب الإلكتروني.

والعمل الدرامي “لا موسيقى في الأحمدي” للكاتبة منى الشمري والمخرج محمد دحّام الشمري، يُعرض على “MBC دراما”.

ويشارك في بطولة العمل جاسم النبهان، نور، عبد المحسن النمر، فهد العبدالمحسن، علي كاكولي، عبد الله السيف، فوز الشطي، شيماء، إيمان الحسيني، وآخرين.

ويرصد العمل حياة عدة أسر في حقبة الأربعينات والخمسينيات وصولاً إلى السبعينيات من القرن الماضي مضيئاً على شخصية “عضيبان” وهو رجل كويتي تعود أصوله للقصيم في السعودية، وهو صاحب مكانة كبيرة في المجتمع، ولديه إبن وحيد هو “حمد” الذي يعمل في حقول النفظ في الأحمدي، ويتزوج مرتين، الأول زواج تقليدي من حصة، والثاني من الجليلة وهي ابنة المهندس العراقي الذي يعمل معه.