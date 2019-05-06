كلبش 3 .. سليم الأنصاري يستقيل من وزارة الداخلية وأحداث مثيرة بعد تحوله لـ”جيمس بوند” العرب!

تصدّر البحث على الشبكة العنكبوتية عن أبرز الأعمال الفنية التي ستبدأ القنوات بعرضها أول أيام شهر رمضان، حيث كان مسلسل كلبش 3 أبرز تلك المسلسلات التي بحث عنها المستخدمون، وكان متوقعاً أن تُعرض أول حلقة ليل الأحد، كما أعلن النجم المصري أمير كرارة.

لكنّ أمير كرارة، قال إن الحلقة الأولى من المسلسل تم تأجيل عرضها الى الإثنين، أول أيام شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة OnE .

أحداث كلبش 3 .. سليم الأنصاري يستقيل

وبينما ينتظر المتابعون بشغف بثّ الحلقة الأولى من مسلسل كلبش 3، وتبدأ أحداث كلبش 3 بتقديم سليم الأنصاري استقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء جلال خطاب.

ويعترض اللواء خطاب على قبول الاستقالة إلا إنه يرضخ في نهاية الأمر ويقبلها.

بعد ذلك يتجه سليم الأنصاري إلى تدشين شركة أمن بمشاركة أكرم صفوان، لكن سرعان ما تحدث عداوات وصراعات.

سليم الأنصاري يتحول إلى “جيمس بوند” العرب

ويعود أمير كرارة بالجزء الثالث من كلبش أكثر تشويقاً هذا الموسم، حيث قال في لقاءٍ على قناة MBC عن ” كلبش 3 إن سليم الأنصاري يتحول إلى “جيمس بوند” العرب.