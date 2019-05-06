كاتب بحريني: آل ثاني احتلوا قطر.. وهؤلاء هم حكامها التاريخيون!

شن الكاتب البحرينى يوسف البنخليل، رئيس تحرير صحيفة “الوطن” البحرينية هجوما عنيفا على قطر، زاعماً أن “آل ثاني” احتلوا قطر.

“البنخليل” وفى حفل ثقافي، أقيم بفندق بالقاهرة الأسبوع الماضى، لتوقيع كتابه “الزبارة.. التأسيس والاحتلال ولعبة النفط”، زعم أن آل خليفة هم الحكام التاريخيون لقطر.

وتابع الكاتب البحريني مزاعمه بأن آل ثاني احتلوا مدينة “الزبارة” الواقعة فى الشاطئ الشمالى الغربى لقطر حاليًا، وكانت تتبع فى الماضى مملكة البحرين، قبل قيام عائلة آل ثانى بقطر باحتلال تلك المنطقة التجارية المهمة منذ عام ١٩٣٧.

“وغزوهم مدينة «الزبارة»، التى أسسها محمد بن خليفة العتبى «العتوب»، وهو جد آل خليفة حكام البحرين حاليًا وتهجير أهلها قسرًا.”

واستكمل البنخليل في حواره مع صحيفة «الدستور»، أثناء حفل توقيع كتابه هجومه على قطر بزعمه أن “شبه جزيرة قطر لا تزال محتلة وتعود سيادتها لحكم «آل خليفة» الشرعى، وفق الاستناد إلى ميثاق «كيلوج برييان»، الموقع فى عام ١٩٢٨، الذى يقضى بإعادة الأراضى المحتلة إلى أصلها، وعدم قانونية الاحتلال العسكرى، وعرج على أهم محتويات كتابه الجديد بشكل مفصل.

وتشن أذرع دول الحصار الإعلامية وعدد من المغردين والكتاب المحسوبين على أنظمتها، حملات ممنهجة لتشويه قطر وشيطنتها منذ بدء الأزمة في يونيو 2017.