قلق إماراتي من المكالمة البحرينية لأمير قطر.. وجمال ريان يسخر من مستشار ابن زايد

علق الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس وزراء البحرين مساء اليوم مع أمير قطر، فيما اعتبر ناشطون تعليق “عبدالله” قلق إماراتي من خلفية هذه المكالمة من دولة شريكة في الحصار.

وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال “عبدالله” في تغريدة له على حسابه بتويتر تعليقا على هذه المكالمة:”مكالمة هاتفية مفاجئة دقت بابا من أبواب الدوحة طارت بها الشقيقة الشقية قطر فرحة غير مصدقة واعتبرتها معجزة من معجزات شهر رمضان الكريم.”

مكالمة هاتفية مفاجئة دقت بابا من أبواب الدوحة طارت بها الشقيقة الشقية قطر فرحة غير مصدقة واعتبرتها معجزة من معجزات شهر رمضان الكريم. الاشقاء في قطر لا تحلقوا في السماء فرحا ولا تحملوا المكالمة اكثر مما تحتمل. هي مجرد مكالمة ولا يوجد اي اختراق. والمقاطعة مستمرة حتى اجل غير مسمى — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 6, 2019

وتابع في كلمات حملت إشارة بانزعاج الإمارات من هذه المكالمة:”الاشقاء في قطر لا تحلقوا في السماء فرحا ولا تحملوا المكالمة اكثر مما تحتمل.”

وأضاف مستشار ابن زايد مؤكدا أن المقاطعة مستمرة “هي مجرد مكالمة ولا يوجد اي اختراق. والمقاطعة مستمرة حتى اجل غير مسمى”

من جانبه سخر الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، من الأكاديمي الإماراتي وعلق على تغريدته:”هذه تغريدة تدخل في باب كيد النساء، عيب يا دكتور انت اكبر من هيك”

وتابع:”الرجل الخلوق والمحترم لا يكتب مثل هذه التغريدة في شهر رمضان، لو كنت مكانك امسحها”

هذه تغريدة تدخل في باب كيد النساء ، عيب يا دكتور ، انت اكبر من هيك ، الرجل الخلوق والمحترم لا يكتب مثل هذه التغريدة في شهر رمضان ، لو كنت مكانك امسحها @Abdulkhaleq_UAE #الخليج #الامارات #قطر https://t.co/ljpUSehoRv — جمال ريان (@jamalrayyan) May 6, 2019

وانقطعت العلاقات بين البلدين منذ الأزمة، ودائما ما تشن القيادة البحرينية هجوما عنيفا على قطر وتسوق المزاعم والافتراءات ضدها، ما دفع محللون إلى التساؤل حول سر هذا الاتصال كسلوك جديد من القيادة البحرينية تجاه قطر.

ودأب وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، على مهاجمة قطر وشيطنتها في تصريحاته وتغريداته باستمرار.

وكانت آخر تصريحات “آل خليفة” الهجومية ضد قطر قبل يومين، حيث قال في مقابلة مع جريدة “الشرق الأوسط” السعودية:”دولنا اتخذت خطوات سد الضرر وليس هناك حصار لقطر. هناك إغلاق الأبواب لصد الضرر لعدم احترام قطر للاتفاقات”.