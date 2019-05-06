مباراة السد والأهلي السعودي
مباراة السد والأهلي السعودي
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في أول أيام رمضان .. السد القطري يُفطر على الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا .. شاهد الأهداف بتعليق رؤوف خليف وخليل البلوشي

كتب وطن
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على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، فاز نادي السد القطري بهدفين مقابل هدف على نادي ضمن مبارة الإياب في دور المجموعات بدوري لحساب الجولة الخامسة.

وتقدم السد بهدفين في الشوط الأول عن طريق في الدقيقة 9 وأكرم عفيف في الدقيقة 12 قبل أن يقلص الفارق بتسجيله هدف الأهلي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز صعد السد إلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط فيما تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

ولعب السد القطري بتشكلة {4-2-3-1} وهي ذات التشكيلة التي لعب بها الأهلي السعودي.

وانتهت مباراة الذهاب لصالح الأهلي بهدفي عمر السومة مقابل لا شيء للسد القطري.

شاهد أهداف المباراة بتعليق رؤوف خليف:

شاهد أهداف المباراة بتعليق خليل البلوشي:

صور من المباراة:

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