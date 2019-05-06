شقيقة لجين الهذلول تكشف عن مفاجأة خطيرة وهذا ما وصلها عن أختها من أناس لهم علاقة بصنع القرار

كشفت علياء الهذلول عن معلومات جديدة تتعلق بشقيقتها المعتقلة علياء الهذلول، نقلا عن ما وصفتهم بأنهم أناس يدعون علاقتهم بصنع القرار.

علياء وفي تغريدة لها على حسابها بتويتر رصدتها (وطن) قالت إن كل الناشطات سيخرجن من المعتقل ما عدا شقيقتها لجين عقابا لعدم سكوت أسرتها، حسب ما وصلها من “ناس يدّعون أن لهم علاقة بصنع القرار”

حسب ما يصلني من ناس يدّعون أن لهم علاقة بصنع القرار أن كل الناشطات سيخرجن ماعدا لجين عقابا لعدم سكوتنا.



هذا يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء.



وللعلم حين التزمنا الصمت، تعرضت لجين لأشد أنواع التعذيب. — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) May 4, 2019

وتابعت علياء الهذلول:”هذا يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء، وللعلم حين التزمنا الصمت، تعرضت لجين لأشد أنواع التعذيب.”

وأوائل مايو الجاري أشارت علياء في مقابلة مع قناة “فرانس 24″، إلى أن “من ينتقد أو يُعلق على أي شيء مرتبط بالسعودية يصبح خائناً، خصوصاً منذ منتصف عام 2018، خلال الفترة التي اعتقلت فيها شقيقتها”.

وأبدت استغرابها من التهم الموجهة لشقيقتها لجين الهذلول، قائلة: إن إحداها “بسبب مطالبتها بحقوق كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة”، مضيفة: “هذا يعني أن هناك بعض الحقوق التي كفلتها الشريعة لم تحققها السعودية، رغم أنها تطبق الشريعة الإسلامية”.

وأوضحت أن معظم التهم التي وُجهت لشقيقتها “باطلة”، مجددة إشارتها إلى ما تعرضت له لجين خلال الفترة الأولى من اعتقالها؛ من “تعذيب وتحرش جنسي وتهديد بقتلها”.

وجددت نقلها عن شقيقتها المعتقلة أن سعود القحطاني، أحد كبار مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان، “كان حاضراً في مرات عدة أثناء تعذيبها. وأحياناً كان يضحك عليها، وأحياناً كان يهدد باغتصابها وقتلها والإلقاء بجثتها في المجاري”.

وتابعت: “القحطاني -رفقة رجاله- عذبوها طوال الليل في شهر رمضان الفائت، وأرغم لجين على تناول الطعام معهم أثناء وقت الصوم بالصباح”.