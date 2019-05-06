شاهد| حواجب فيفي عبده في “رامز في الشلال” تثير السخرية .. واستياء من شتائهما لرامز جلال

عاشت الراقصة المصرية فيفي عبده، أجواء رعب حقيقية، بعد ان وقعت ضحية أولى حلقة من برنامج “رامز في الشلال”، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وخلال رحلة القارب الذي كانت على متنه “فيفي” في الشلال، تعمد طاقم “رامز” أن يبث الرعب والخوف في قلبها بمحاولات إغراق القارب بمن عليه، واصطدامه بصخور ضخمة .

وحينما خرج رامز لفيفي على هيئة غوريلا، أخذت فيفي بالصراخ وطلب النجدة.

وشتمت فيفي عبده رامز جلال بألفاظٍ نابية بعدما كشف لها عن نفسه، واضطر طاقم البرنامج لوضع صوت “تيت” تشويش؛ للتغطية على شتائم فيفي عبده.

وأثار قول فيفي عبد لرامز: “ما تلمسنيش عشان ربنا ياخدني وانا نظيفة”، وحواجبها التي أزيلت بفعل مياه الشلال، سخرية واسعةً من المتابعين.

#رامز_في_الشلال متمسكنيش يابن الوسخه خلي ربنا ياخدني وانا نظيفة هههههههههههههههههههههههههههه متتتت — lujain (@ll16in) May 6, 2019

فيفي عبدو حواجبها وقعت 😂😂😂😂#رامز_في_الشلال — Heba Mohmmed (@Heba_201hm) May 6, 2019

فيفي عبده طلعت هي الغرولا الحواجب طاحت هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه #رامز_في_الشلال pic.twitter.com/j8VqnTIGO5 — فارس البشيري (@fares_albashiri) May 6, 2019

فيفى عبده من الخضة حواجبها وقعت 😂😂#رامز_في_الشلال pic.twitter.com/hIRAsP2Xci — Silvana Safwat 🇦🇹 (@SilvanaSafwat3) May 6, 2019

يا جماعه فيفي عبده صارت عبده ساده pic.twitter.com/MBNK9tB1J4 — 🐰☾ (@lu93766033) May 6, 2019

وهذه ليست المرّة الأولى التي تقع فيها فيفي عبده، ضحية لمقالب رامز جلال.