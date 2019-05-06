راعي أغنام يقتل السعودي الذي يعمل لديه طعناً ودهساً.. شاهد أين اختبأ قبل القبض عليه

قتل وافد من الجنسية الإثيوبية في العقد السابع من العمر في محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية، إلى سعودياً دهسًا وطعنًا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.

وأظهرت صور متداولة السيارة ”جيب شاص“ التي استخدمها الإثيوبي لدهس المواطن، وتحت عجلاتها كان المواطن ملقى بعد دهسه وطعنه.

وتم من إلقاء القبض على الإثيوبي، بعد العثور عليه مختبئًا في شاحنة قرب موقع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة القبض على الإثيوبي.

وقال أحد المقربين من المواطن المقتول، إن العامل الإثيوبي كان يرعى الغنم لدى المجني عليه.