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في سابقة جديدة منذ الحصار.. ما سر اتصال رئيس الوزراء البحريني بأمير قطر؟

كتب وطن
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تلقى أمير قطر آل ثاني، اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الأمير خليفة بن سلمان هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا الخبر الذي نقلته صحيفة “الراية” القطرية، بالتزامن مع الأزمة الكبيرة التي تشهدها المنطقة منذ يونيو 2017 عندما فرضت 4 دول من بينها حصار جائر على قطر.

وانقطعت العلاقات بين البلدين منذ الأزمة، ودائما ما تشن القيادة البحرينية هجوما عنيفا على قطر وتسوق المزاعم والافتراءات ضدها، ما دفع محللون إلى التساؤل حول سر هذا الاتصال كسلوك جديد من القيادة البحرينية تجاه قطر.

ودأب وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، على مهاجمة قطر وشيطنتها في تصريحاته وتغريداته باستمرار.

وكانت آخر تصريحات “آل خليفة” الهجومية ضد قطر قبل يومين، حيث قال في مقابلة مع جريدة “الشرق الأوسط” :”دولنا اتخذت خطوات سد الضرر وليس هناك حصار لقطر. هناك إغلاق الأبواب لصد الضرر لعدم احترام قطر للاتفاقات”

وأضاف آل خليفة: “كذلك اتخذنا مبادرات منها توجيه خادم الحرمين الشريفين دعوة إلى أمير قطر لحضور قمة الرياض وكانت فرصة لم تتم الاستجابة لها. كما أن خادم الحرمين (العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز) شارك في قمة تونس وجاء أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) ومر من أمامه لحظة التقاط الصورة التذكارية ولم يسلم عليه. لم نر من قطر رغبة في وضع حد لهذه الأزمة، وإذا كانوا يفضلون أن تبقى قائمة فنحن لن نخسر شيئا”.

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