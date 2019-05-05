وصف حماس بـ”الميليشيات”.. أحمد الجارالله: مقاومة الاحتلال “عبث” و”إسرائيل تعرف البير وغطاه”

وصف الكاتب الكويتي المتصهين أحمدالجارالله المقاومة الفلسطينية وحركة “حماس” بـ الميلشيا التي تتاجر بأرواح الفلسطينيين، وقال إن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي “عبث” وذلك في تعليقه على العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

“الجارالله” وفي سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) قال إن “التحرش بعدو أنت لست مناسب لقدراته العسكرية غلط، وصواريخ القسام أوصواريخ إيران لن تهزم العدو الإسرائيلي، بل ستكون مبرر لتدمير غزه وقتل أهلها والتبجح بالوطنية لن تفيد غزة ومواطنيها”

من يحكم غزه من هو صاحب قرار الحرب والسلام فيها نحن بالفم المليان ضد



العنف الاسرائيلي لكن التحرش بعدو أنت لست مناسب لقدراته العسكريه



التحرش به غلط صواريخ القسام أوصواريخ إيران لن تهزم العدو الاسرائيلي



بل ستكون مبرر لتدمير غزه وقتل أهلها والتبجح بالوطنيه لن تفيد غزه ومواطنيها — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 5, 2019

وتابع حديثه وكأنه محلل صهيوني:”حكام غزة أحرجو العالم العربي بتصرفاتهم العسكرية يتصرفون وكأنهم دولة كفؤ لتحارب أمريكا وليس إسرائيل”

وتساءل:”هذه الصواريخ التي أرسلوها لإسرائيل ما مردودها سوي تدمير غزة وقتل أهلها وابتزاز العالم العربي وهو عالم لم يعد يسمع مثل هذا النعي المتعمد بل لايريد أن يسمعه”

حكام غزه أحرجون العالم العربي بتصرفاتهم العسكريه يتصرفون وكانهم دوله



كفؤ لتحارب أمريكا وليس إسرائيل هذه الصواريخ التي أرسلوها لأسرائيل



مامردودها سوي تدمير غزه وقتل أهلها وإبتزاز العالم العربي وهو عالم لم



يعد يسمع مثل هذا النعي المتعمد بل لايريد أن يسمعه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 5, 2019

وأضاف الجارالله واصفا حركة المقاومة حماس بالميليشيات:”من المسؤل عن قتلي وجرحي غزه من المسؤل عن دمار مساكن غزة، أليست صواريخ العبث من مليشيات حماس والان يهددون أنهم سيغرقون تل أبيب بالصواريخ ليلآ طبعآ كله كلام لتخويف إسرائيل التي تعرف البير وغطاه .”

من المسؤل عن قتلي وجرحي غزه من المسؤل عن دمار مساكن غزه اليست



صواريخ العبث من مليشيات حماس والان يهددون أنهم سيغرقون تل أبيب



بالصواريخ ليلآ طبعآ كله كلام لتخويف إسرائيل التي تعرف البير وغطاه والذي



سيفعل مايهدد قضايا عربيه يلعب بها جهال ومبتزين وشعارات وحده مايغلبها



غلاب — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 5, 2019

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد منذ يوم أمس السبت، 18 مواطنًا، وأصيب العشرات، نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، بأن حوالي 600 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة منذ بدء جولة التصعيد.

ومساء اليوم، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، قصفها بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ، رداً على قصف البيوت الآمنة.

وحذرت الغرفة المشتركة الاحتلال، بأن “الاستمرار في هذه السياسة، يعني أن القادم أعظم”.