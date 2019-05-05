هذا ما حدث في ثوان معدودة.. “شاهد” مشهد مرعب لقصف الاحتلال بناية سكنية في غزة

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة أظهرت لحظة تدمير الطائرات الإسرائلية أبنية سكنية داخل قطاع عزة وذلك ضمن الحملة الهمجية التي يشدنها العدوان الإسرائلي على مواقع المقاومة الفلسطينية.

أبرز هذه المقاطع كان لاستهداف عمارة “أبو قمر” في مدينة غزة، والتي تعرضت لقصف عنيف في منتصف النهار تسبب في انهيارها بالكامل في ثوان معدودة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد منذ يوم أمس السبت، 18 مواطنًا، وأصيب العشرات، نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال، عدة مواقع للمقاومة، وعدد من البنايات المدنية، والمؤسسات، اضافة لاستهداف مبنى الأمن الداخلي غربي مدينة غزة

وقال إياد البُزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة: “قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل”.

وأضاف البزم، في تصريح صحفي، أن إقدام الاحتلال على ذلك، لن ينال من عزيمة الداخلية بغزة، متابعًا: “جهاز الأمن الداخلي سيظل قائماً بمهامه الوطنية في ملاحقة عملاء الاحتلال، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، وسيقف بالمرصاد لأجهزة أمن الاحتلال ومخابراته، وإن صراعنا الأمني مع الاحتلال ما يزال مستمراً”.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، بأن حوالي 600 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة منذ بدء جولة التصعيد.

ومساء اليوم، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، قصفها بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ، رداً على قصف البيوت الآمنة.

وحذرت الغرفة المشتركة الاحتلال، بأن “الاستمرار في هذه السياسة، يعني أن القادم أعظم”.