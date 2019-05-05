“شاهد” هكذا ظهر “زعيم العصابة” السعيد بوتفليقة أثناء القبض عليه

ظهر السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره في فيديو جديد بثه التلفزيون الجزائري، يرصد لحظة اعتقاله إلى جانب الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات.

وظهر شقيق بوتفليقة، إلى جانب الرئيسين السابقين لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين -المدعو الجنرال توفيق- وعثمان طرطاق، يقودهم عناصر أمنية بلباس مدني إلى المحكمة العسكرية.

ونقل التلفزيون الحكومي بيانا للنائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة (وسط)، أكد فيه إصدار أوامر لإيداع سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق الحبس المؤقت.

وأوضح البيان أن الموقوفين يواجهون تهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وتحدث البيان عن متابعة كل من يثبت تورطه في هذه القضية، في إشارة إلى احتمال اعتقال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وهذا أول رد فعل رسمي بعد يوم من تداول وسائل إعلام جزائرية معلومات عن اعتقال الثلاثي.

وجاءت الاعتقالات بعد أيام من شن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح -في خطاب سابق- هجوما حادا على الجنرال توفيق، واتهامه بالاستعانة بقوى أجنبية.

وتحدث قايد صالح عن “العصابة” التي سيطرت على الرئاسة قبل استقالة بوتفليقة، في إشارة إلى سعيد الذي يتهم بأنه استولى على صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تعرض شقيقه لجلطة دماغية عام 2013.