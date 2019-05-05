رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق يكشف كواليس الحرب التي يخوضها محمد بن سلمان ضد “الوهابية”

كشف الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” ديفيد بيتريوس، كواليس ما سماها الحرب التي يخوضها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ضد “الوهابية”.

وقال الجنرال المتقاعد في كلمة بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، في الولايات المتحدة: “ما هو مشجع في رؤية 2030 للسعودية هو الالتزام الكامل لسحب كل ذلك (ترويج الوهابية) وترويج الاعتدال في ممارسة الإسلام حتى داخل المملكة، وهذا أمر ما يلاحظ بالحجم ذاته. ولي العهد نفسه استبدل نحو 50 رجل دين متشددا قبل نحو عام أو عام ونصف، وذلك كجزء من الجهود الهادفة لترويج درجة من الاعتدال.”

وكان الأمير محمد بن سلمان قال في مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي استضافته المملكة في العام 2017 إن “السعودية لم تكن كذلك قبل 1979، السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام 1979 لأسباب كثيرة لا مجال اليوم لذكرها، فنحن لم نكن بالشكل هذا في السابق”.

وتابع: “نحن فقط نعود لما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب، 70 في المئة من الشعب السعودي أقل من 30 سنة وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة سوف ندمرهم اليوم بإذن الله”.