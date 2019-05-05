برز الثعلب يوماً في ثياب افيخاي أدرعي: الرضيعة صبا أبو عرار “قُتلت” بأسلحة حماس وليس بأسلحتنا!

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أردعي، براءة قوات الاحتلال من دم الشهيدة فلسطين أبو عرار وطفلتها الرضيعة صبا.

وقال أردعي الذي ظهر بثوب الواعظ محاولاً إلصاق التهمة بغيره في تغريدة رصدتها “وطن”، (نؤكد رسميا ونصر على كلامنا: الرضيعة الفلسطينية ووالدتها قتلتا من أسلحة #حماس والجهاد الاسلامي ولا نتيجة غارة إسرائيلية).

#عاجل نؤكد رسميا ونصر على كلامنا: الرضيعة الفلسطينية ووالدتها قتلتا من أسلحة #حماس والجهاد الاسلامي ولا نتيجة غارة إسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٥ مايو ٢٠١٩







واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن السيدة فلسطين صالح أبو عرار (37 عاما) كانت حاملا بولد عندما استشهدت متأثرة بجراحها.

#شاهد.. الشهيدة الطفلة صبا محمود أبو عرار التي استشهدت بفعل قصف صهيوني استهدفها برفقة أفراد عائلتها في حي الزيتون شرق غزة pic.twitter.com/R365Tf1psG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) ٤ مايو ٢٠١٩

وتبلغ الطفلة صبا محمود أبو عرار من العمر عاما واحدا وشهرين، وقد استشهدت بجوار والدتها في القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.