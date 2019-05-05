الرضيعة صبا أبو عرار
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برز الثعلب يوماً في ثياب افيخاي أدرعي: الرضيعة صبا أبو عرار “قُتلت” بأسلحة حماس وليس بأسلحتنا!

By خاص "وطن"
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زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أردعي، براءة قوات الاحتلال من دم الشهيدة وطفلتها الرضيعة صبا.

وقال أردعي الذي ظهر بثوب الواعظ محاولاً إلصاق التهمة بغيره في تغريدة رصدتها “وطن”، (نؤكد رسميا ونصر على كلامنا: الرضيعة الفلسطينية ووالدتها قتلتا من أسلحة # والجهاد الاسلامي ولا نتيجة غارة إسرائيلية).



واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن السيدة صالح أبو عرار (37 عاما) كانت حاملا بولد عندما استشهدت متأثرة بجراحها.

وتبلغ الطفلة صبا محمود أبو عرار من العمر عاما واحدا وشهرين، وقد استشهدت بجوار والدتها في القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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