حامد الخضري
حامد الخضري
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“اندبندنت عربية” تصف الشهيد حامد الخضري بشريان إيران المالي وجيري ماهر “يشمت” بإغتياله

By خاص "وطن"
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وصفت صحيفة “”، التي تملكها الحكومة ويرأس تحريرها الصحفي السعودي عضوان الأحمدي، الشهيد الفلسطيني ، الذي اغتالته طائرات الأحد، في مدينة ، بـ” بشريان إيران المالي”.

وفي فيديو نشرته الصحيفة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”، للحظة اغتيال الخضري علقت عليه بالقول (لحظة اغتيال حامد الخضري الذي يعد الشريان الرئيسي لأموال #إيران إلى #غزة).

وزعم الاحتلال الاسرائيلي، أن حامد أحمد الخضري (34 عاما) احد قيادات حركة ، الذي استهدفه بقصف جوي، في منطقة السدرة وسط مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن الخضري استشهد وأصيب ثلاثة آخرون جراء فصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة.

وشمت الاعلامي اللبناني جيري ماهر ، باغتيال الخضري قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الجيش الإسرائيلي يعلن أنه حامد الخضري، الذي قال إنه مسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل الفلسطينية في خلال ضربة جوية “.

وأضاف جيري ماهر :” الله يعين الشعب الفلسطيني في غزة، أينما وصلت يد إيران حل الخراب والفقر و الجهل و الإنقسام “.

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