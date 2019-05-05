“اندبندنت عربية” تصف الشهيد حامد الخضري بشريان إيران المالي وجيري ماهر “يشمت” بإغتياله

وصفت صحيفة “اندبندنت عربية”، التي تملكها الحكومة السعودية ويرأس تحريرها الصحفي السعودي عضوان الأحمدي، الشهيد الفلسطيني حامد الخضري، الذي اغتالته طائرات الاحتلال الاسرائيلي الأحد، في مدينة غزة، بـ” بشريان إيران المالي”.

وفي فيديو نشرته الصحيفة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”، للحظة اغتيال الخضري علقت عليه بالقول (لحظة اغتيال إسرائيل حامد الخضري الذي يعد الشريان الرئيسي لأموال #إيران إلى #غزة).

بالفيديو… لحظة اغتيال إسرائيل حامد الخضري الذي يعد الشريان الرئيسي لأموال #إيران إلى #غزة#اندبندنت_عربية_تغنيك pic.twitter.com/9d6okyNhUZ — Independent عربية (@IndyArabia) ٥ مايو ٢٠١٩

وزعم الاحتلال الاسرائيلي، أن حامد أحمد الخضري (34 عاما) احد قيادات حركة حماس، الذي استهدفه بقصف جوي، في منطقة السدرة وسط مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن الخضري استشهد وأصيب ثلاثة آخرون جراء فصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة.

وشمت الاعلامي اللبناني جيري ماهر ، باغتيال الخضري قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل حامد الخضري، الذي قال إنه مسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خلال ضربة جوية “.

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل حامد الخضري، الذي قال إنه مسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خلال ضربة جوية. الله يعين الشعب الفلسطيني في غزة، أينما وصلت يد إيران حل الخراب والفقر و الجهل و الإنقسام. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) ٥ مايو ٢٠١٩

وأضاف جيري ماهر :” الله يعين الشعب الفلسطيني في غزة، أينما وصلت يد إيران حل الخراب والفقر و الجهل و الإنقسام “.