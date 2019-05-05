السيسي بعد أن شبع من “الرز” الإماراتي والسعودي: أشكر الأشقاء والآن يجب أن نعتمد على أنفسنا

أعرب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره “لدور الأشقاء” الذين قاموا بمساعدة مصر بعد الثورة التي قادها للانقلاب على محمد مرسي.

وقال “السيسي” في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سيناء ومدن قناة السويس إنه يشكر الأشقاء على دعمهم ومساعداتهم لمصر بعد الثورة، لكنه أضاف: “يجب الآن أن نعتمد على أنفسنا”.

وشدد السيسي على أن “الدلع لا يبني الأوطان”، والبلاد تبنى بالعمل والإخلاص والاستقرار والسلام والجهد والعرق، مضيفا أن مصر اتخذت خطوات واسعة لعملية الاستقرار الاقتصادي، فيما أكد قائلا: “واحنا بنعمله وبندفع دم في مواجهة الإرهاب… محدش هييجي يشتغل في مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن”.

هذا وطالبت ثلاثون شخصية أميركية ومصرية المجتمع الدولي بوقف دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مُعبّرين عن صدمتهم من الموقف الدولي تجاه التعديلات الدستورية التي تم تمريرها مؤخرا، والتي تسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

جاء ذلك في رسالة بعنوان “أنقذوا مصر” تم توجيهها الخميس الماضي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء بالكونغرس.

وطالبت الإدارة الأميركية بأن يكون دعمها لنظام السيسي مشروطا باحترامه لحقوق الإنسان وبمدى التزامه بالدستور المصري.

واستنكر الموقعون على الرسالة موقف المجتمع الدولي من التعديلات الدستورية، على الرغم من أن هذه التعديلات تنتهك بوضوح جميع المبادئ الأساسية لأي دستور، بحسب وصفهم.

وقال الموقعون إن “السيسي قام بتفصيل الدستور على مقاسه الشخصي فقط، متجاهلا بشكل خطير التطلعات المشروعة للشعب المصري والخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأضافت الرسالة أنه “منذ الانقلاب العسكري صيف 2013، ازداد الإرهاب ومعدلات الفقر والانتحار والسجن والاختفاء القسري”، مشدّدة على أن الدعم المستمر لبقاء السيسي في السلطة لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، مع زيادة احتمالية تفاقم الأزمات المتعلقة بقضايا مثل تدفق اللاجئين إلى خارج مصر، والإرهاب والعنف وتهديد السلام في الشرق الأوسط بشكل خاص والغرب بشكل عام.