افيخاي أدرعي “لم يخجل من نفسه” ويرد على محمد عساف بعدما فضح ممارسات الاحتلال في غزة

“إن لم تستح فإفعل ما شئت”.. هذا هو حال الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، افيخاي أردعي، الذي حاول تجميل صورة جيشه العنصري وتبرأة ساحته من العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

ورد افيخاي اردعي، على تغريدة أطلقها نجم العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف الذي هاجم العدوان الاسرائيلي قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ( أراد الإحتلال أن تستقبل #غزة الشهر الكريم بالدمار والألم والإنتهاك اللاإنساني الإجرامي المتكرر.

وأضاف العساف في تغريدته :” #غزة_تحت_القصف ،ليلة عصيبة على الجميع،ربنا يرحم صبا الطفلة الملاك ويرحم كل الشهداء الذين إرتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ويشفي كل مُصاب حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا ونصيرا “.

أراد الإحتلال أن تستقبل #غزة الشهر الكريم بالدمار والألم والإنتهاك اللاإنساني الإجرامي المتكرر. #غزة_تحت_القصف ،ليلة عصيبة على الجميع،ربنا يرحم صبا الطفلة الملاك ويرحم كل الشهداء الذين إرتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ويشفي كل مُصاب

حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا ونصيرا pic.twitter.com/v6NuiNP6Ii — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) ٤ مايو ٢٠١٩

وهنا لم يخجل ادرعي على نفسه، بل رد على عساف في تغريدة أخرى رصدتها “وطن” قائلاً :” أردنا أن ينعم المواطن الغزوي خلال شهر #رمضان بأوضاع أفضل ولذلك اتخذت إجراءات غير مسبوقة من أجل ان ينعم براحة واطمئنان ولكن حركتيْ #الجهاد_الاسلامي و #حماس قررتا تصعيد وتسخين الوضع بشكل متعمد”.

أردنا أن ينعم المواطن الغزوي خلال شهر #رمضان بأوضاع أفضل ولذلك اتخذت إجراءات غير مسبوقة من أجل ان ينعم براحة واطمئنان ولكن حركتيْ #الجهاد_الاسلامي و #حماس قررتا تصعيد وتسخين الوضع بشكل متعمد. تحدثت عن الرضيعة صبا رحمها الله فهل تعلم انها قتلت من نيران #حماس والجهاد الإسلامي؟ https://t.co/8VheDVY6Ei — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٥ مايو ٢٠١٩

وأضاف ادرعي الذي يلقبه النشطاء بالشيخ أردعي نظراً لتغريداته المثيرة للجدل :” تحدثت عن الرضيعة صبا رحمها الله فهل تعلم انها قتلت من نيران #حماس والجهاد الإسلامي؟”.!!

وفي اخر احصائية لعدد شهداء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الى 25 شهيداً بينهم سيدتان ورضيعتان، منذ السبت وحتى اللحظة.

وأفادت الصحة استشهاد 3 مواطنين بينهم رضيعة واصابة 8 مواطنين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لابارج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.