طرابلس
طرابلس
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“شاهد” ليبيون يهتفون أمام السفارة السعودية بطرابلس:”لا إله إلا الله.. أبومنشار عدو الله”

By خاص "وطن"
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تظاهر عدد كبير من الليبين الذين كانوا محتشدين بميدان الشهداء مساء أمس، أمام مبنى سفارة المملكة بالعاصمة معلنين احتجاجهم على ما اعتبروه دعما من للجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

وأظهر مقطع فيديو متداول عددًا من المحتجين وهم يهتفون ضد السعودية وقد وضعوا علامة(x) على صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء .

وسمع من هتاف المتظاهرين:”لا إله إلا الله.. بومنشار عدو الله”، وهتافات أخرى منددة بالتدخل السعودي في الشأن الليبي.

ونظّم مواطنون ليبيون أمس، تظاهرات للجمعة الرابعة، بميدان الشهداء في طرابلس ومدينة مصراتة، تنديدًا بالهجوم على الضواحي الجنوبية للعاصمة والمنطقة الغربية.

وعلى غرار الأسابيع الماضية ارتدى المتظاهرون سترات صفراء، في رسالة على ما يبدو لموقف فرنسا الذي تحدثت تقارير عن دعمها لقوات القيادة العامة، في الوقت الذي تنفي فيه باريس تلك الأنباء وتؤكد دعمها لحكومة الوفاق الوطني.

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