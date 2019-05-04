بعد وفاة علياء عبدالنور في سجون الإمارات.. غضب واسع من أكذوبة دولة “السعادة” وهجوم على “ابن زايد”

عمّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، حالةً من الغضب الشديد، بعد الإعلان عن وفاة المعتقلة الاماراتية المصابة بالسرطان علياء عبدالنور في سجون الإمارات.

وهاجم مغرّدون وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، والحكومة الإماراتية، لرفضهم الإستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية وذوي المعتقلة “عبدالنور” بتوفير العلاج اللازم لها، والإفراج عنها.

المعتقلة الإماراتية #علياء_عبدالنور، توفيت هذا اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان في سجون الإمارات. والداها ووالدتها ناشدوا السلطات الإماراتية كثيراً، للإفراج عنها، لتعيش آخر أيامها مع عائلتها، لكن الحكومة الإماراتية رفضت ذلك، وأصرّت على أن تموت في زنزانتها !

هذه هي دولة "التسامح"؟! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 4, 2019

خالص الشكر والتقدير لوزارات السعادة والتسامح واللامستحيل في #الإمارات …

المعتقلة الإماراتية #علياء_عبدالنور فارقت الحياة وهي معتقلة..

فتاة مصابة بالسرطان وفي الأيام الأخيرة من حياتها.. لم يشفع لها عام التسامح ولا لوائح وزارة السعادة واللامستحيل في أن تموت في حضن والدتها.. pic.twitter.com/I1bdlGNOKu — عادل مرزوق (@adelmarzooq) May 4, 2019

وفاة المعتقلة #علياء_عبدالنور

رفع ملفها من قضاة الأرض وحكامها الظلمة إلى رب السماوات والأرض، اللهم اغفر لها وارحمها وانتقم ممن ظلمها.

فويل ثم ويل ثم ويل لقاض الأرض من قاض السماء. pic.twitter.com/I2Ujs87Ipa — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) May 4, 2019

الله يرحم #علياء_عبدالنور ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويخزي #شيطان_العرب وزبانيته ويسود وجوههم في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. https://t.co/L1T6G5ACfL — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) May 4, 2019

اللهم عليك بهذا الطاغي فإنه لا يعجزك

اللهم أرنــا فـيـه عـجــائـب قــدرتــك

اللهم أحـصـه هو ومن معه عـدداً

وأهـلـكهـم بــدداً عاجل غير آجل

اللهم انتقم منهم ولا تغـادر منهم أحداً



فقط #قولوا_آمين 🤲🏽#علياء_عبدالنور @MohamedBinZayed pic.twitter.com/8IaAFhsVCK — طلال الكواري (@Talalalkuwari) May 4, 2019

#علياء_عبدالنور في ذمة الله

معاناة مع مرض السرطان و معاناة من الظلم الذي عزلها في سجنها ومنع علاجها و حرمها من حضني والديها في آخر أيامها.

تغمدها الله بواسع رحمته

عزائي لوالديها و لأهلها و لكل أهل #الإمارات الشرفاء الذين لم يرضوا بالظلم #وفاة_المعتقلة_علياء_عبدالنور pic.twitter.com/EgSVMdXgZV — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) May 4, 2019

رحم الله الشهيدة #علياء_عبدالنور

توفيت على سريرها بالمشفى وبيديها قيود أمن بن زايد.

ذنبها الوحيد هو مساعدة المنكوبين السوريين وإغاثتهم. pic.twitter.com/jSWtOYJYMp — Nouwrs Al-Salah (@noursaleh2017) May 4, 2019

رحم الله #علياء_عبدالنور وغفر لها التي توفيت اليوم بعد تعذيب متواصل في سجون الإمارات رغم إنتشار السرطان في جسدها.

اللهم خذها برحمتك وعظيم مغفرتك وأرنا في كل من ظلمها، كل من ظلمها، كل من ظلمها عجائب قدرتك في الدنيا والآخرة.

القصة الكاملة للأخت علياء هنا https://t.co/xz5fJlKJAn — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) May 4, 2019

و أعلن نشطاء إماراتيون وحقوقيون اليوم السبت، وفاة المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور في سجون الإمارات والمصابة بمرض السرطان.



وذكر حساب “جنائز الإمارات” في تغريدة أنه صلاة الجنازة ستقام على جثمان علياء بعد صلاة العصر بمسجد مقبرة الجرف بعجمان.

واعتقلت علياء عبدالنور في يوليو عام 2015، وأدينت في عام 2017 بـ”الإرهاب” فيما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ” قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة”.

وأدانت سلطات الإمارات علياء ”بتمويل مجموعات جهادية، وإدارة مواقع إنترنت ونشر أخبار ومعلومات عنها.”

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت السلطات الإماراتية، بإساءة معاملة المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور.

من جهته، قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، إنّه تمّ نقل المعتقلة علياء عبد النور إلى مستشفى “توام” بمدينة العين الإماراتية، يوم 10 يناير 2019 دون إخطار العائلة ودون أي تبرير.

وأشار المركز في بيانٍ وصل “وطن” نسخةً منه أن عائلة “علياء” لم تهتدي إلى مكان تواجدها إلاّ بعد إلحاحها في الطلب على السلطات واتصالات عديدة علمت بعدها انها محتجزة في مستشفى توام.

وذكر أنه لم يُسمح للعائلة بزيارة ابنتها إلاّ يوم 21 يناير 2019.

وتسرب في شهر مايو 2018 تسجيل لعلياء عبد النور تفيد فيه تعرضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة.

وبعد اعتقال علياء بمدة قصيرة، اكتشف الأطباء إصابتها مجددا بمرض السرطان التي شفيت منه في 2008.

ورغم انتكاس مرضها، ابقي عليها في السجن في ظروف سيّئة ودون علاج طبي كافي.

وازدادت حالة علياء عبدالنور سوءا بعد استشراء مرض السرطان في كامل جسمها حيث انها لا تقوى على الوقوف والمشي دون مساعدة.

واستشعرت علياء عبد النور على إثر ذلك قرب نهايتها ويئست من شفائها وهو ما جعل العائلة تتقدم بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها.غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض وكان آخرها طلبا توجهت به العائلة إلى النائب العام قبل بضعة أسابيع.وقام النائب العام برفض طلب الافراج مجددا وأمر بنقل علياء إلى مستشفى توام.

وحين الزيارة يوم 21 يناير، عاينت العائلة إساءة معاملة علياء والحط من كرامتها وظروف الاحتجاز السيّئة بمستشفى توام.

ووجدتها مقيدة إلى السرير في غرفة دون نوافذ أو تهوية وتحت حراسة مشددة

وحينما توجهت العائلة لعناصر الحراسة بطلب فك القيود، جاءها الرد بأنّ القيود لا تفك إلا بمماتها.