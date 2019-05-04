إعلامي قطري: التصعيد الصهيوني وقصف غزة جزء من مشروع تمرير “صفقة القرن”.. وهذه هي التفاصيل

قال الإعلامي والكاتب القطري البارز جابر الحرمي، إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة واستهداف المدنيين بالقصف مقصود وهو جزء من مشروع تمرير “صفقة القرن” برعاية خماسية.

ودون “الحرمي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”التصعيد الصهيوني في غزة والتصعيد الأميركي مع إيران، وقبله استهداف تركيا وحصار قطر كلها جزء من مشروع تمرير صفقة القرن”

التصعيد الصهيوني في #غزة .. والتصعيد الأميركي مع #ايران .. وقبله استهداف #تركيا و #حصار_قطر ..

كلها جزء من مشروع تمرير #صفقة_القرن برعاية خماسية :

أميركية .. صهيونية .. إماراتية .. سعودية .. مصرية ..

بهدف إشغال المنطقة والعالم لإنهاء القضية الفلسطينية وبيع #القدس .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 4, 2019

وأوضح أن هذا المشروع يأتي برعاية خماسية “أميركية، صهيونية، إماراتية، سعودية، مصرية” وذلك بهدف إشغال المنطقة والعالم لإنهاء القضية الفلسطينية وبيع القدس.

وهددت الفصائل الفلسطينية في غزة بـ “رد أوسع” على إسرائيل في حالة استمرار غاراتها على القطاع.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية غاراتها منذ فجر السبت على مناطق مختلفة من القطاع المحاصر.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي السبت بلغ 3، بينهم سيدة حامل ماتت متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف إستهدف منزلها شرق القطاع.

وأعلنت “الغرفة العسكرية المشتركة للفصائل الفلسطينية” في قطاع غزة رسميا إطلاق “عشرات الصواريخ” تجاه إسرائيل. وقالت إن هذا “رد على استهداف إسرائيل المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة” الجمعة.

وقالت الغرفة في بيان إن إسرائيل اغتالت عناصر من كتاب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وكانت الأوضاع الأمنية قد تدهورت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد مقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم برصاص جيش الاحتلال خلال مظاهرات يوم الجمعة قرب السياج الحدودي، وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.