إسرائيل تغلق مجالها الجوي بشكل عاجل وتفتح الملاجئ والمخابئ.. “150” صاروخاً أطلقوا من غزة

قررت إسرائيل، السبت، إغلاق مجالها الجوي فوق أجواء قطاع غزة، في الوقت الذي فتحت فيه المخابئ والملاجئ في اسدود، بعد رد المقاومة الفلسطينية على العدوان الاسرائيلي الذي اسفر عن 4 شهداء فلسطينيين.

وقال أور هيلر، الإعلامي الإسرائيلي بالقناة العاشرة العبرية، إن إدارة شواطئ عسقلان، التي تقع على البحر المتوسط، قررت إغلاق الشاطئ أمام المصطافين، بعد إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وكذلك بلدة أشكلون.

وحسب تقارير إعلامية فإن المقاومة الفلسطينية أطلقت ما يزيد عن “150” صاروخاً رداً على العدوان الاسرائيلي، فشلت القبة الحديدية في التصدي لهم.

وفي السياق نفسه، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لبحث التطورات الأمنية في قطاع غزة، حيث سيعقد في تل أبيب سلسلة مشاورات أمنية مع كل من رئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورؤساء الدوائر الأمنية المختصة.

وفي السياق نفسه، أعلنت مستوطنات غلاف غزة إطلاق صافرات الإنذار، بعد إطلاق عشرات القذائف من قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفيخاي أدرعي، إنه تم رصد إطلاق نحو 9٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في وقت اعترضت منظومات القبة الحديدية بعضها.

٤ مايو ٢٠١٩