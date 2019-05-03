هكذا ردّ أهالي الكرك على ما قام به رئيس بلديتهم من “تطبيع” مع سياح اسرائيليين

غضباً واحتجاجاً على تكريم رئيس بلدية الكرك بالأردنّ إبراهيم الكركي، لسائحين إسرائيليين وتقديم درع البلدية لهم، نظم الكركيون بعد صلاة الجمعة وقفة رافضة لكل “أشكال التطبيع والتعامل الشعبي والرسمي مع العدو الصهيوني”.

وأحرق أردنيون خلال الوقفة التي شارك فيها نائب وناشطون سياسيون وحزبيون، العلم الإسرائيلي.

وقال المشاركون إنهم يعتبرون إسرائيل “عدو الأمة الأزلي الذي يستبيح المقدسات ويتفنن في إيذاء الشعب الفلسطيني لتهجيره وتهويد أرضه”.

كما شارك كركيون باجتماع ندد بفعلة رئيس بلدية الكرك.









وإثر ردود الفعل الغاضبة في الكرك، قدّم رئيس البلدية اعتذاره لأبناء المدينة من خلال مقطع فيديو قال فيه الكركي إن “القدس أمه”، وإنها “أغلى من روحه”، مؤكدا أنه لا يرضى بالبيع أو التطبيع.

رسالة اعتذار من رئيس بلدية الكرك #الاردن

لاتعليق pic.twitter.com/BINDQRDcXt — شارلوك هولمز"الأردني"🇯🇴 (@xw4xw) May 3, 2019

وظهر الكركي متحدثا من قلعة الكرك، مذكرا بشهداء الأردن الذين قضوا في القلعة.

وكان أبناء الكرك أصدروا بيانا قالوا فيه إن “رئيس البلدية لم يعد يمثلهم في موقفهم ضد التطبيع”، وطالبوا أعضاء المجلس البلدي بالاستقالة.

ووفقا للإعلام العبري، فإن “الكركي” ساعد مجموعة من السياح الإسرائيليين، دخلوا موقعا سياحيا يمنع الدخول إليه.

ونقل الإعلام العبري تسجيلا صوتيا منسوبا للكركي، قال فيه إنه فعل ما أملاه عليه ضميره وإن هؤلاء الأطفال أبرياء وهم أحباب الله، وشعر أنهم أهله وأخوته بحق.

كما تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر فيه “الكركي” وهو يساعد السياح في منطقة تجمع مائي، ثم استضافهم في مكتبه داخل مبنى البلدية وكرمهم كما منحهم دروعا، وضغط على محافظ المدينة جمال الفايز لاستقبالهم أيضا الأمر الذي قابله الأخير بالرفض.