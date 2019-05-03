مشهد صادم على طريق الساحل في مكة .. سعوديان انتقما من آخر بـ10 طعنات لطعنه أحدهما طعنةً واحدة!

في مشهدٍ صادم وثّقه أحد المارّة، على طريق الساحل في مكة المكرمة، هاجم سعوديان اثنان، مواطناً، بالسكين واعتديا عليه بالضّرب المبرح.

ورصدت “وطن” فيديو الواقعة الذي تداولته حسابات ونشطاء سعوديون بتويتر، ويظهر فيه مواطنان كان بيدِ أحدهما سلاح ناري يعتديان بالطّعن على آخر ممد أرضاً، قبل أن يستقلا مركبتهما ويفرا من الموقع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمن السعودي ألقى القبض على الجُناة.

وتبيّن أن سبب الاعتداء هو اعتداء سابق من قبل المُعتدى عليه في الفيديو، حيث اعتدى على أحد الجُناة المقبوض عليهما، بطعنه بسكين “طعنة واحدة”، ليردوها له بعشر طعنات.

وانتقد بعض المغردين المصور الذي اكتفى بتوثيق حادثة الاعتداء، فيما أشار اخرون الى أن القضية ستحل بتقديم “دية” فقط.