“حدث امام عيني” .. مواطن من سلطنة عمان يشكو على وزير والشرطة تتفاعل فوراً

قدّم مواطن من سلطنة عمان شكوى لشرطة عمان السلطانية عبر “تويتر” يقول فيها: “حدث امام عيني (الوزير وسائقه) بالمركبة الرسمية يتجاوز من كتف الشارع ورقم المركبة لدي”.

وتفاعلت “الإدارة العامة للمرور” بالسلطنة مع تغريدة المواطن العماني.

وقالت: ” تشكر شرطة عمان السلطانية صاحب التغريدة على ملاحظته وتدعوه إلى تقديم كافة المعلومات والاثباتات المتعلقة بالمخالفة إلى الإدارة العامة للمرور ليتم التعامل معها”.

تشكر شرطة عمان السلطانية صاحب التغريدة على ملاحظته وتدعوه إلى تقديم كافة المعلومات والاثباتات المتعلقة بالمخالفة إلى الإدارة العامة للمرور ليتم التعامل معها. — الإدارة العامة للمرور (@RopTraffic) May 2, 2019

وأثنى مغرّدون عمانيون على سرعة تفاعل الشرطة العمانية مع التغريدة.