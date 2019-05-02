من هو الشيخ فتحي صافي الذي توفي بسوريا وما سبب الوفاة؟!
توفي الشيخ السوري والداعية المعروف فتحي صافي اليوم الأربعاء.
وأكدت وزارة الأوقاف السورية أن الشيخ فتحي الصافي توفي بسبب تدهور صحته بعد علاج طويل ومعاناة من مرض السرطان، عن عمر 65 عاما.
وأكدت حسابات مقرّبة من الشيخ وفاته. فيما أعلن عن أن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الجمعة في جامع العثمان بدمشق.
وعُرف الشيخ فتحي صافي في آخر سنتين من حياته بشخصيته الدعوية بتقريب الناس لدينها بأسلوب فكاهي مميز .
يذكر أن (فتحي صافي) ولد في مدينة دمشق عام 1954م، تسلم الإمامة والخطابة في جامع مقام الأربعين، ثم جامع الحنابلة بدمشق، كما أشرف على حملاتٍ للحج والعمرة.
ونعى الشيخ والداعية السوري المعروف محمد راتب النابلسي، الداعية فتحي صافي.
وكانت قناة “الإرث النبوي” قد أعلنت أن الشيخ فتحي صافي سيقدم موسماً جديداً من برنامج “بريد القلوب” طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
رحمة الله عليك يا شيخنا الجليل
نسال الله ان يرحمك رحمة واسعة و يجزيك عنا خير الجزاء
امين