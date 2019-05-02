من هو الشيخ فتحي صافي الذي توفي بسوريا وما سبب الوفاة؟!

توفي الشيخ السوري والداعية المعروف فتحي صافي اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الأوقاف السورية أن الشيخ فتحي الصافي توفي بسبب تدهور صحته بعد علاج طويل ومعاناة من مرض السرطان، عن عمر 65 عاما.

وأكدت حسابات مقرّبة من الشيخ وفاته. فيما أعلن عن أن صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة الجمعة في جامع العثمان بدمشق.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

ببالغ الحزن والأسى ننعي إليكم وفاة فضيلة #الشيخ_فتحي_أحمد_صافي الذي لبى نداء ربه قبل قليل الخميس ٢٧شعبان١٤٤٠ الموافق ٢ أيار ٢٠١٩

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/WwuSFFxJT2 — دروس فضيلة الشيخ فتحي أحمد صافي (@Sheikhfathisafi) May 2, 2019

وعُرف الشيخ فتحي صافي في آخر سنتين من حياته بشخصيته الدعوية بتقريب الناس لدينها بأسلوب فكاهي مميز .

يذكر أن (فتحي صافي) ولد في مدينة دمشق عام 1954م، تسلم الإمامة والخطابة في جامع مقام الأربعين، ثم جامع الحنابلة بدمشق، كما أشرف على حملاتٍ للحج والعمرة.

ونعى الشيخ والداعية السوري المعروف محمد راتب النابلسي، الداعية فتحي صافي.

انتقل الى رحمته تعالى فضيلة الشيخ فتحي صافي إنا لله وإنا إليه راجعون Posted by ‎درر الدكتور محمد راتب النابلسي‎ on Thursday, May 2, 2019

وكانت قناة “الإرث النبوي” قد أعلنت أن الشيخ فتحي صافي سيقدم موسماً جديداً من برنامج “بريد القلوب” طيلة أيام شهر رمضان المبارك.