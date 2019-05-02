قبل استضافته سيرين عبد النور في “بيت الكل” .. شاهد “فضيحة” عادل كرم تشعل المواقع!

ضجّت مواقع التواصل بصورةٍ “فاضحة”، قال متداولوها إنّها مسربة، تُظهر الفنان ومقدّم البرامج اللبنانيّ عادل كرم عارياً في سريره.

وحسبما قال ناشطون فإنّ عادل كرم ظهر في الصورة وهو يقوم بلفّ سيجارة حشيش.

وانقسم المعلّقون على صورة عادل كرم الى قسمين، الأول سخروا منه واعتبروا ظهوره بهذا الشكل بمثابة “الفضيحة”، وتساءلوا عن ما وراء هذه الصورة، فيما رأى آخرون أن من قام بتسريب الصورة اخترق خصوصية عادل كرم، وأن نشر الصورة لا ينقص منه شيئاً. وفق رأي هؤلاء .



ولم يعقّب عاد كرم -حتّى كتابة هذا الخبر- على الصورة المتداولة على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيما توقّع نشطاء ان ينفي صحتّها ويقول إنها مفبركة في الحلقة القادمة من برنامج “بيت الكل” الذي يقدمه على شاشة MTV اللبنانية الجمعة.

ويستضيف عادل كرم في “بيت الكل” الجمعة الفنانة سيرين عبد النور.