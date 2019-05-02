عادل كرم
عادل كرم
Imageحياتنا

قبل استضافته سيرين عبد النور في “بيت الكل” .. شاهد “فضيحة” عادل كرم تشعل المواقع!

By وطن
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ضجّت مواقع التواصل بصورةٍ “فاضحة”، قال متداولوها إنّها مسربة، تُظهر الفنان ومقدّم البرامج اللبنانيّ عارياً في سريره.

وحسبما قال ناشطون فإنّ عادل كرم ظهر في الصورة وهو يقوم بلفّ سيجارة .

وانقسم المعلّقون على صورة عادل كرم الى قسمين، الأول سخروا منه واعتبروا ظهوره بهذا الشكل بمثابة “الفضيحة”، وتساءلوا عن ما وراء هذه الصورة، فيما رأى آخرون أن من قام بتسريب الصورة اخترق خصوصية عادل كرم، وأن نشر الصورة لا ينقص منه شيئاً. وفق رأي هؤلاء .

ولم يعقّب عاد كرم -حتّى كتابة هذا الخبر- على الصورة المتداولة على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيما توقّع نشطاء ان ينفي صحتّها ويقول إنها مفبركة في الحلقة القادمة من برنامج “بيت الكل” الذي يقدمه على شاشة اللبنانية الجمعة.

ويستضيف عادل كرم في “بيت الكل” الجمعة الفنانة سيرين عبد النور.

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