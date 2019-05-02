شيخ قبيلة العوامر السعودية يُقتل على يد موظف بـ4 رصاصات داخل مدرسة .. شاهد ما حدث

قتل شيخ قبيلة العوامر السعودية، اليوم الخميس، أمام مدرسته التي يعمل مديراً لها في محافظة العرضيات، بعد إطلاق النار عليه من سلاحٍ رشاش.

وذكرت وسائل اعلامٍ سعودية انّ الشيخ محمد علي شاكر العامري شيخ قبيلة العوامر قتل بـ 4 رصاصات أطلقها عليه الجاني من مسافة قريبة عند مدرسة “المروة”.

وأفاد ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” أن الجاني موظف في وزارة “الزراعة” وارتكب جريمته بسبب “إزالة” من البلدية، واتهم الشيخ العامري بالتسبب فيها.

وأُعلن عن القبض على الجاني وإحالته الى جهات التحقيق.

وتداول مغرّدون مقطع فيديو من أمام المدرسة مسرح الجريمة.

إنا الله وانا إليه راجعون

ولا حول ولاقوة الا بالله#العرضيات pic.twitter.com/IzPurxdgmi — 🇸🇦 أبو جسّآر (@hassoony8) May 2, 2019

انتقل الى رحمة الله تعالى شيخ قبيلة العوامر محمد بن علي بن شاكر، صباح اليوم الخميس في مقر عمله بمدرسة المروة بلاد العوامر.

انا لله وانا اليه لراجعون

بالأمس كان مكرمًا لأبناء الشهداء، رحمة الله عليه.

اللهم تقبله من الشهداء



#رحيل_شيخ_العوامر pic.twitter.com/2jxbuPWnrv — ياسر الشمراني (@Yshamrani) May 2, 2019

وفاة شيخ قبيلة العوامر الشيخ محمد علي شاكر العامري مقتولاً بسلاح ناري صباح اليوم ..

نعزي أنفسنا وأهلنا وربعنا وأهله وأخوانه وذويه والعوامر خاصه والعرضيات كافة ..



"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



#رحيل_شيخ_العوامر pic.twitter.com/17njbK8n9e — محمد الحذيفي (@exprins1) May 2, 2019