“شاهد” شيخ قبيلة العوازم الكويتية “يعتذر” للعراقيين: “ما قلته زلة لسان وسامحوني”

قدم شيخ قبيلة العوازم الكويتية، فلاح بن جامع، اعتذاره للشعب العراقي، وخصوصا أهل البصرة، عما بدر منه في كلمته أثناء حملة مشروع دفع الدية لأحد أبناء القبيلة المسجونين.

وقال بن جامع عبر تصريح لقناة “الرأي” الكويتية: “في هذه الليلة المباركة أقدم اعتذاري للشعب العراقي الوفي ولأهل البصرة خاصة، وأعلمكم أنكم أهلنا وأنسابنا وجماعتنا ولنا علاقة وتربطنا معكم الخوة والإسلام والجيرة”.

وأضاف: “سبق وقلت زل لساني في كلمة وأنا اعتذرت في وقتها، والآن أعتذر لكم جميعا وأنتم أهلنا، وأهل العراق أنسابنا ونعتذر عما حصل ونرجو منهم السموحة”.

وأضاف شيخ القبيلة: “أرجو من الله أن يكون هذا العذر قد وصل للعراق وأن يقتنعوا بهذا الكلام”، مشددا “لم أقصد الإساءة أبدا والنية لم تكن سيئة، فأنتم أهلنا”.

وتظاهر العشرات من سكان محافظة البصرة، جنوبي العراق، احتجاجا على تصريحات وصفوها بـ”المسيئة” لنساء البصرة.

ونقل مراسل “روسيا اليوم” عن محتجين قولهم “نطالب الكويت بالاعتذار رسميا عن هذه الإساءة، ونساء البصرة خط أحمر لا نسمح بالتجاوز عليهن، وإذا كانت هذه المرة تظاهرة فقط، ففي المرات المقبلة سيكون لنا رد آخر”.